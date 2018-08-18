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18 Ağustos 2018 12:31

"Et mutlaka sebze ve yoğurtla tüketilmeli"

Kurban Bayramının sıcak ve nemli havalara denk gelmesiyle birlikte et tüketimi konusunda uyarıda bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Yrd.


18 Ağustos 2018 12:31

Doç. Dr. Hayrettin Mutlu bir öğün et tüketilmesi gerektiğini ve yanında ise mutlaka salata ve yoğurt yenilmesi konusunda uyarıda bulundu.



Kurban Bayramında bilinçsizce fazla et tüketimimin ciddi sağlık sorunlarına neden olduğunu belirten Özel İbni Sina Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Mutlu, özellikle kronik rahatsızlıkları olan, kolesterol, tansiyon, kalp, böbrek, şeker, gut hastalığı gibi hastaların daha dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti.



Bayram boyunca bir öğün et tüketilmeli


Bayramda geleneksel olarak kurbanlık kesildikten sonra etler doğranırken, bir yandan da bir tencerede pişirilerek yenildiğini kaydeden ,Mutlu, "Bu durum da sık yapılan bir hata. Kırmızı et her ne kadar protein kaynağı olsa da, yaklaşık yüzde 30’unu yağ oluşturmaktadır. Sıcak ve nemli havalar nedeniyle de fazla et tüketimi, başta ishal gibi sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Et sindirimi zor olan bir gıda. Sağlık sorunlarıyla karşılaşmamak için eti dinlendirmeli ve iyice pişirilmeli. Et tüketimi mutlaka bayram boyunca bir öğünle sınırlandırılmalı. Aksi taktirde ciddi sağılık sorunları ile karşı karşıya kalınacaktı" dedi.



Mangaldan uzak durulmalı


Taze etin mangalda pişirilme süresinin oldukça uzun zaman alacağını belirten Diyetisyen Mutlu, eğer mutlaka mangal yapılacaksa etler harlı ateşte değil, kömürün kor halini aldıktan sonra en az 10-20 santim uzakta tutularak yavaş yavaş yanmadan pişirilmesi gerektiğini açıkladı.



Etler soğuk yerde dinlendirilmeli


Etlerin en az 12 saat soğuk bir ortamda dinlendirilmesi gerektiğini bildiren Mutlu, "Et çok çabuk bakteri toplayan bir gıda. Bu nedenle de dinlendirilirken soğuk bir ortam tercih edilmeli. Pişirilmeden önce ise yıkanmalı ve iyi pişirilmeli. Etlerin, kanserojen öğe oluşumunu ve besin zehirlenmesini önlemek için haşlama, fırın, yöntemi tercih edilmeli. Asla başka bir katı yağı kullanılmamalı ve çok az olmak kaydıyla kendi yağı ile pişirilmeli" ifadelerini kullandı.



Saklama koşulları önemli


Daha sonra yenilmek üzere etin saklanma koşullarının da çok önemli olduğunu vurgulayan Mutlu, "Etler tek pişirimlik olarak doğrandıktan sonra buzdolabı saklama poşetlerine konulmalı. Poşetlerin içindeki havası iyice alınmalı ve imkan varsa vakumlanmalı. Daha sonra buzdolabının derin dondurucu kısmına konulmalı. Pişirilmek üzere dolaptan çıkarılan etler fazla sıcak olmayan ortamda çözdürülmeli" şeklinde konuştu.




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