Etiler’deki ünlü et restoranında yangın paniği

Siyah dumanların havayı kapladığı yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Beşiktaş Etiler’deki ünlü bir et restoranında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ünlü bir et restoranının bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Izgaralardan çıktığı öğrenilen yangında gökyüzünü bir anda dumanlar sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip sevk edildi. Trafikten dolayı bir süre sonra olay yerine gelen ekipler, içeriden ve dışarıdan müdahale yaptığı yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürdüğü yangında kısa süreli panik yaşandı.

“Simsiyah dumanlar çıkıyordu”

Yangını gören Nurdoğan Yüksel, “Sabah geldiğimde simsiyah dumanlar çıkıyordu. Restoran yanıyor dedim sonra da itfaiye ekipleri geldi. İçerisinde de biraz hasar var ama yangının bacadan çıktığını söylediler. Maddi zarar var, çalışması bugünlerde imkansız olan bir şey, çalışamaz duruma geldi. Panik havası oluştu, herkes toplandı. Herkes olan biteni izledi” dedi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.