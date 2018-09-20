Etimat İsmailov son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Bakırköy'deki ofisinde ortağı tarafından silahla vurularak öldürülen Etimat İsmailov için Florya Yeni Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

İstanbul Bakırköy'deki ofisinde ortağı Azeri eski polis şefi Gözel Damirov tarafından silahla başından ve kalbinden vurularak öldürülen Etimat İsmailov için Florya Yeni Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Habertürk Gazetesi Köşe Yazarı Nagehan Alçı, İsmailov'un eşi ve Star Gazetesi Köşe Yazarı Sevil Nuriyeva, Beş yaşındaki oğlu İlyas İsmailov aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazeye katılan Eski Başbakan Davutoğlu ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İsmailov'un eşi Sevil Neriyeva'ya taziyede bulundu.

İkindi ezanının okunmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, İsmailov'un al bayrağa sarılı naaşı yakınları tarafından cenaze aracına yüklendi. Araca yüklenen İsmailov'un cenazesi, Azerbaycan'a götürülmek üzere Atatürk Havalimanına götürüldü.