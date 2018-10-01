Etiyopya'da Türk yapı fuarı düzenleniyor

Etiyopya'da, bölgede ihracat yapan Türk firmaları için düzenlenen, Doğu Afrika'nın en uzun soluklu yapı fuarı Addisbuild bu sene 9. kez düzenleniyor. Fuara Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome de katılacak.

Etiyopya'da düzenlenecek 9. Addisbuild Fuarı'nın açılışını Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome yapacak. Fuarın açılışına Etiyopya İnşaat Bakanı Aisha Mohammed de katılarak, fuardaki uluslararası firmalarla görüşecek. 5 binden fazla satın alıcı ve sektör profesyonelinin ziyaret etmesi beklenen Addisbuild Fuarı, Etiyopya ve Doğu Afrika'da ticaret ve yatırım yapmayı düşünen uluslararası firmalarla devlet yetkililerini bir araya getirerek, Türk yapı ve inşaat firmalarına değerli fırsatlar oluşturacak.

Fuarın ana organizatörü olan Expotim & Ladin Grubu adına açıklamalarda bulunan İcra Kurulu Üyesi Çağatay Erşahin, “Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yapı ve yapı malzemeleri sektörüne yönelik olarak düzenlediğimiz ve ana organizatörü olduğumuz fuar Addisbuild'i bu sene 9. kez düzenleyecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Etiyopya, Türkiye için en önemli fırsat pazarlardan biridir. Bu nedenle ülkemizin Etiyopya'da çok değerli yatırımları olmaktadır, öyle ki Etiyopya'daki Türk yatırımlarının değeri yaklaşık olarak 3 milyar dolar olmuştur. Ülkede faaliyet gösteren 140 Türk firması 30 bin kişiye istihdam sağlamaktadır” dedi.

Şu anda yüzde 8.5 büyüme oranıyla dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ekonomisine sahip Etiyopya, 2017 yılında 2 milyar dolarlık inşaat malzemesi ithalatı gerçekleştirdi. Bu yönüyle Türk yapı firmaları için çok cazip bir pazar olan Etiyopya yapı sektörüne, Türk firmalarının giriş yapması ve ürünlerini Etiyopya'nın en iyi bir platformunda sergileyerek müşteri potansiyellerini arttırmaları için Addisbuild fuarı 2010 yılından bu yana organize ediliyor. 2017 yılı organizasyonunda Addisbuild - Uluslararası Yapı ve Yapı Malzemeleri Fuarına 12 ülkeden 125 katılımcı firma yer almış olup, fuarı 5 bin 580 sektör profesyoneli ziyaret etti.

Katılımcı ve ziyaretçi sayısının her sene arttığı Addisbuild Fuarı, 2018 yılına özel olarak, Etiyopya İnşaat Bakanlığı tarafından resmi olarak destekleniyor. Fuarın resmi havayolu taşıyıcısı ise Türk Hava Yolları (THY) oldu. Ayrıca, Addis Agrofood Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenecek olan 9. Addisbuild, bu yıl hem katılımcı hem de ziyaretçi rakamlarında yine kendi rekorunu kırarak, Doğu Afrika yapı sektöründeki kritik konumunu konsolide etmeyi hedefliyor.