gün müsabakaları ve ödül töreniyle sonra erdi.

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ve Yenikapı Meydanı’nın ev sahipliği yaptığı Etnospor Kültür Festivali sona erdi. ‘At Binenin Kılıç Kuşananın’ sloganıyla start alan festival, 5 gün boyunca çeşitli ülke ve belediyelerin kültürlerini tanıtmanın yanında birçok spor branşında yapılan yarışmalara da sahne oldu. Kapanış törenine İstanbul Valisi Vasip Şahin, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlit Uysal, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile çok sayıda davetli katıldı.

Bilal Erdoğan: “Annelerimiz kültürümüzün taşıyıcılarıdır”

Dereceye giren sporculara ödüllerini takdim eden Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, burada yaptığı konuşmada tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak şunları söyledi:

“Bu son günümüzde havanın daha elverişli olmasıyla da Etnospor Kültür Festivali tarihinin en kalabalık günüydü. İstanbullular burada çok güzel vakit geçirdiler. Hem daha güzel vakit geçirmek hem de geçmişimizi, değerlerimizi geleceğe taşımak mümkün. Bunda ne gericilik var, ne yobazlık var. Bunların modernlikle, gelişmişlikle hiçbir alakası yok. Bizler sonuçta bin yılı aşkın bir süreçte Orta Asya’dan Anadolu’ya gelmiş, burayı kendimize vatan yapmışız. Hem kökenimiz itibariyle Orta Asya’daki kültürü, yerleştiğimiz Anadolu’nun çeşitli bölgelerindeki renkleri hem de yüz yıllar önce vatan edindiğimiz Balkanların renklerini burada gördük. Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak sadece Türkiye merkezli kuruluş olduğumuz için Anadolu kültürünün zenginliğine, Türkiye’nin kültürel zenginliğine değil dünyanın kültürel zenginliğine dikkat çekmek istiyoruz ve diyoruz ki; ‘Bütün kültürler saygınlığı hak eder. Bütün kültürler dünyanın zenginliğidir. Bir kültürün başka kültürlere hayat hakkı tanımaması. Onları baskı altında tutup yok olmaya mahkum bırakması insanlığın doğasına aykırı olduğu için huzursuzluk çıkarır.’ Burada 30 ülkenin yemeklerini vatandaşlarımız severek yediler. Değişik tatları görerek memnun oldular. Japonların atlı okçuluğu ile kendi atlı okçuluğumuzu yan yana görüp mutlu oldular. Demek ki bu kültürel zenginlik bizim içimizde de var. Bu hafta aynı zamanda engelliler haftasıydı. Burada görme engelliler okçuluk turnuvasını gerçekleştirdik. Bugün aynı zamanda anneler günü. Kendi annem ve eşim olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Bizim annelerimiz kültürümüzün taşıyıcılarıdır. Çünkü kültür ancak aile biriminde korunarak geleceğe taşınır. Aile biriminin koruyucuları da annelerimiz olmuştur. Annelerimiz olmasaydı üzerimizden geçen batı özentilikleri, batı kültürel emperyalizm girişimleri bizi kimliksiz bir millet haline getirebilirdi. Ama annelerimizin ninnilerinde bizim kültürümüz yaşadı.”

Vasip Şahin: “Tadı damağımızda kaldı”

Etnospor Kültür Festivali’ne İstanbulluların büyük ilgi gösterdiğine dikkat çeken İstanbul Valisi Vasip Şahin, “5 gündür İstanbul’umuz geleneksel spor ziyafetiyle bir aradaydı. Doydu, doldu taştı demiyorum inşallah daha iyileri gelecek. Tadı damağımızda kaldı diyoruz, çok daha güzel ve genişlerine hep birlikte şahitlik edeceğiz. 3.’sü yapılan spor faaliyetleri ve gösterilerde büyük özveri ve emek oldu. Federasyon başkanımıza, tüm sporculara, paydaşlara özellikle teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Mevlüt Uysal: “Halkımız çok şey kazandı”

Bu festivalle birlikte İstanbul halkının kültürel açıdan çok güzel şeyler kazandığını aktaran İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, “İstanbul medeniyetlere baş şehirlik yapmış bir şehir. Şehirler genelde şehirlerdeki kültürü, sporu, gelenekleri yansıtır ama İstanbul’da şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş, köylerde, yaylalarda yapılan sporların burada canlı uygulamasını gördük. Kazananları gördük bu anlamda. İstanbul halkımız çok şey kazandı. İnşallah bundan sonra da devam edecek. Bu kültürü İstanbul’umuza her yıl tanıtmaya devam edeceğiz. Bu işi yaşatan başta Etnospor Başkanı ve yöneticileri. Bu kültürü yaşatan herkese canı gönülden teşekkürler” diye konuştu.