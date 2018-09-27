İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

EURO 2024 Almanya'nın

UEFA, gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından EURO 2024’ün Almanya’da düzenlenmesine karar verdi.

UEFA, gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından EURO 2024'ün Almanya'da düzenlenmesine karar verdi.


UEFA Yönetim Kurulu, EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülkeyi kararlaştırmak üzere İsviçre'nin Nyon kentinde toplandı. Aday ülkelerden Almanya ve Türkiye'nin sunumlarını izleyen UEFA Yönetim Kurulu, ardından karara varmak için oylamaya geçti. Oylama sonucunda Almanya EURO 2024'e ev sahipliği yapma hakkı kazandı.


UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, kararı açıklamadan önce yaptığı kısa konuşmada, iki önemli aday olduğunu belirterek, “İkisi de futbol ülkesi. Maalesef sadece biri bu turnuvayı düzenleyebilecek” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.