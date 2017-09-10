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10 Eylül 2017 19:37

EuroBasket 2017

EuroBasket 2017 Son 16 Turu’nda Türkiye, İspanya ile karşılaşıyor.

EuroBasket 2017

10 Eylül 2017 19:37

Mücadelenin ilk yarısı İspanya’nın 35-25 üstünlüğü ile sona erdi.




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