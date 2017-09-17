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17 Eylül 2017 22:39

EuroBasket 2017

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017) final maçında bu akşam Slovenya ile Sırbistan karşı karşıya geldi.

EuroBasket 2017

17 Eylül 2017 22:39

Mücadelede devre Slovenya’nın 56-47’lik üstünlüğü ile tamamlandı.




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