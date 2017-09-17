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17 Eylül 2017 23:32

EuroBasket 2017

FIBA EuroBasket 2017 Finali’nde Slovenya, Sırbistan’ı 93-85 mağlup ederek şampiyonluğa uzanan taraf oldu.

EuroBasket 2017

17 Eylül 2017 23:32

Tarihinde ilk kez Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda finale çıkma başarısı gösteren Slovenler, bu şansı iyi değerlendirerek kupayı müzesine götürdü.



Salon: Sinan Erdem


Hakemler: Cristiano Maranho xx, Tolga Şahin xx, Antonio Conde xx


Slovenya: Randolph xx 11, Dragic xxx 35, Nikolic x 4, Prepelic xxx 21, Muric x 5, Blazic x 67, Vidmar x 2, Zagorac x, Dimec x, Cancar x, Doncic x 8


Başantrenör: Igor Kokoskov


Sırbistan: Macvan xxx 18, Bogdanovic xxx 22, Lucic x 9, Milosavjevic x 2, Bircevic x 8, Stimac x 2, Micic x 4, Guduric x 6, Jovic x 2, Kuzmic x 6, Marjonavic x 6


Başantrenör: Aleksandar Djordjevic


1. Periyot: 20-22 (Sırbistan lehine)


Devre: 56-47 (Slovenya lehine)


3. Periyot: 71-67 (Slovenya lehine)




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