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15 Eylül 2017 23:43

Eurobasket’te finalin adı Slovenya - Sırbistan

Sırbistan, Eurobasket yarı finalinde Rusya’yı 87-79 mağlup ederek, finalde Slovenya’nın rakibi oldu.

Eurobasket’te finalin adı Slovenya - Sırbistan

15 Eylül 2017 23:43


Eurobasket 2017 yarı finalinde Rusya ile Sırbistan, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştı. Müsabakaya hızlı başlayan Sırplar, ilk periyodu 25-20 önde tamamladı. Diğer periyotlarda da Rusya’nın geriye dönmesine izin vermeyen Sırbistan parkeden 87-79’luk skorla galip ayrıldı. Sırbistan’da Bogdan Bogdanovic 24 sayı, 4 asist ve Bobab Marjanovic 18 sayı, 4 ribaund ile oynadı. Rusya’da ise Alexey Shved’in 33 sayısı yetmedi.


Sırbistan böylece finalde Slovenya’nın rakibi oldu. Final mücadelesi 17 Eylül Pazar günü saat 21.30 oynanacak. Rusya ise üçüncülük maçında Pazar günü saat 17.00’de İspanya ile karşılaşacak.




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