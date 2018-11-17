Euroleague ile FIBA Dünya Kupası eleme maçları aynı hafta

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından Çin'de düzenlenecek 2019 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nin takvimi, 2015 yılında FIBA tarafından ilan edilmesine rağmen, Euroleague'in sonradan ilan ettiği takvimi dolayısıyla Avrupa basketbolundaki takvim karmaşası devam ediyor.

FIBA'nın yeni Dünya Kupası formatı 2015 yılında Avrupa basketbolu paydaşlarınının onayı alınarak yayınlanmış ve bu takvim 2016 yılında Euroleague Ticari Varlıkları (ECA) tarafından yazılı olarak onaylanmıştı. Euroleague yazılı onayında 'ECA kurallarının Milli Takım oyuncularının takımlarına katılmalarını herhangi bir şekilde kısıtlamayacağını veya önlemeyeceğini' belirtmişti. Buna rağmen, Euroleague aynı ülke kulüplerinin, milli maçların olduğu haftada karşılaşmasını gerektiren bir takvim açıkladı.

Bu takvimden doğacak karmaşa ise Kasım ayında oynanacak Dünya Kupası eleme maçlarında zirve yapacak. Euroleague takviminden önce açıklanan Türkiye-İspanya ve İtalya-Litvanya maçlarının olduğu haftada büyük bir tesadüf eseri, Euroleague'de de bu ülkelerin takımları karşılaşacak. 29 Kasım'da Ankara'da oynanacak Türkiye - İspanya maçıyla birlikte, Euroleague'de o hafta Türk takımları, İspanyol ekipleriyle karşı karşıya gelecek. 29 Kasım'da Darüşşafaka Tekfen, Gran Canaria ile oynarken, 30 Kasım'da ise Anadolu Efes - Baskonia Vitoria ve Barcelona Lassa - Fenerbahçe maçları oynanacak.

Euroleague takviminin tesadüfleri İtalya ve Litvanya arasındaki maça da denk geldi. 29 Kasım'da İtalya'da oynanacak İtalya-Litvanya maçının olduğu gün Olimpia Milano, Zalgiris Kaunas'a konuk olacak.