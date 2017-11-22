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22 Kasım 2017 22:02

Euroleague Kadınlar: Fenerbahçe: 68 - Perfumerias Avenida: 56

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Euroleague Kadınlar B Grubu 5.

Euroleague Kadınlar: Fenerbahçe: 68 - Perfumerias Avenida: 56

22 Kasım 2017 22:02

hafta maçında Perfumerias Avenida’yı 68-56 mağlup ederek, 4. galibiyetini aldı.


Metro Enerji Salonu’nda oynanan mücadeleye sarı-lacivertliler, Ayşe Cora, Kia Vaughn, Kelsey Plum, Ana Dabovic ve Anastasiya Verameyenka beşiyle başladı. Maça Dabovic’in üçlüğüyle giren Fenerbahçe, Ayşe Cora ve Kia Vaughn’un etkili oyunuyla da çeyreği 17-9 üstün tamamladı. Etkili oyununu ikinci çeyreğe de taşıyan Fırat Okul’un öğrencileri, Tilbe ve Ayşe Cora’nın basketleriyle farkı korudu. Dabovic ve Pelin Derya Bilgiç’in sayıları da sarı-lacivertlieri, soyunma odasına 33-17 üstün götürdü.


Üçüncü çeyrekte maça ortak olan İspanyol ekibi karşısında Fenerbahçe aradaki farkın kapanmasına izin vermedi ve çeyreği 45-42 önde tamamlamasını bildi. Dördüncü çeyrekte tekrar vites yükselten Fenerbahçe salondan 68-56 galip ayrıldı.


Sarı-lacivertlilerde Ayçe Cora 14 sayıyla en skorer isim olurken,, Vereameyenka 13, Tilbe ve Dabovic 10’ar sayıyla çift haneli rakamlara ulaşan oyunculardı.




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