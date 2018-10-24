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Euroleague Women: Olympiakos: 54 - Fenerbahçe: 63

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Euroleague Women sezonunun ilk haftasında deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos’u 63-54 mağlup etti.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Euroleague Women sezonunun ilk haftasında deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos'u 63-54 mağlup etti.


Tasos Kampouris Spor Salonu'ndaki mücadeleye sarı-lacivertli ekip; Kelsey Plum, Kia Vaughn, Cecilia Zandalasini, Birsel Vardarlı Demirmen ve Anastasiya Verameyenka beşiyle başladı. Konuk takım ilk periyodu 21-15 önde tamamlarken, ikinci periyotta rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe, soyunma odasına 36-34 üstün girdi. Sarı-lacivertliler karşılaşmanın üçüncü periyotuna 4-0'lık bir seriyle başlarken; ev sahibi takımın bu çeyrekteki basketi Lykendra Johnson'dan geldi (36-40). Birsel Vardarlı Demirmen ve Ayşe Cora'nın etkili oyunuyla farkı 8 sayıya çıkaran (36-44) Fenerbahçe, final periyotuna 42-52'lik skorla önde girdi. Final periyotuna 4 kısalı bir beşle başlayan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, bu çeyrekteki ilk basketlerini Ayşe Cora ile buldu. Ev sahibi takım Olympiakos, Jessica Thomas ve Mirna Mazic'in 5-0'lık serisiyle farkı 5 sayıya indirdi (49-54). Bu çeyrekte son 3 dakikanın içine 50-61'lik üstünlükle giren Kanarya, rakibin de savunma direncini kırarak mücadeleden 54-63 galip ayrıldı.

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