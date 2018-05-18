Eurolig Final-Four Bağcılar’da dev ekranda izlendi

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Fenerbahçe ile BC Zalgiris arasında oynanan THY Eurolig Final Four maçı nedeniyle Bağcılar Belediyesi tarafından Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’na dev ekran kuruldu. Saat 19.00’da başlayan maç öncesi çoğunluğu Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere sporseverler alanı doldurdu.

Takımlarının formalarını giyip bayraklarını sallayan Fenerbahçe taraftarları, tezahüratlarla takımlarına destek oldu. Başlama düdüğüyle beraber basketbol severler kendilerini maçın heyecanına kaptırdı.

İlk yarısı 39-33 biten zorlu karşılaşmada temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, Euroleague Final Four mücadelesinde Litvanya temsilcisi Zalgiris’i 76-67 mağlup etti. Euroleague’in son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş bir kez daha mutlu sona ulaşabilmek adına önemli bir galibiyet elde etti ve Final Four’da üst üste 3. kez finale çıkmayı başardı. Final maçı 20 Mayıs Pazar günü oynanacak.