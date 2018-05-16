Euromaster, 4 ayda 22 yeni servis noktası açtı

Michelin Grubu çatısı altında profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, 2018 yılı için önüne koyduğu 25 yeni servis noktası hedefine kısa sürede ulaştığını duyurdu. Yapılan açıklamada; Nisan ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde 22 yeni servis noktası daha açan marka, bu alanda önemli bir rekora imza atarak yılın ilk 4 ayında hızlı bir büyüme kaydetti. Euromaster, yeni servis noktalarıyla birlikte Türkiye’deki servis sayısını orta vadede 250 noktaya ulaştırmayı hedefliyor.

"Türkiye’nin potansiyeline güveniyoruz"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Euromaster Türkiye Genel Müdürü Jean Marc Penalba, geçtiğimiz yıl 19 yeni servis noktası daha açarak Türkiye’nin 53 ilinde 188 noktaya ulaştıklarını hatırlattı.

Jean Marc Penalba, "Nisan ayı sonu itibariyle Türkiye’de 22 yeni servis noktası açarak, sene başında koyduğumuz 25 yeni servis noktası hedefine kısa sürede yaklaştık. Türkiye, potansiyeline daima güvendiğimiz ve sürekli büyüdüğümüz bir pazar. 2018 yılı sonuna kadar servis ağımıza 20 noktayı daha dahil ederek bu büyümeyi sürdürmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.