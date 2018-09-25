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25 Eylül 2018 13:57

Euromaster araç bakımı konusunda uyarıda bulundu

Lastik ve araç bakımı hizmeti veren Euromaster, yeni mevsim geçişinin ardından araç sahiplerini uyardı.

Euromaster araç bakımı konusunda uyarıda bulundu

25 Eylül 2018 13:57

Euromaster’ın Türkiye Pazarlama Müdürü Zeynep Durusu, "Her araç düzenli bakıma ihtiyaç duyar. Aşınan veya etkisini yitiren parçaların yenilenmesi gerekir. Bu sayede hem yola güvenle devam eder hem de aracınıza ve bütçenize zarar vermemiş olursunuz” açıklamasında bulundu.



Michelin Grubu çatısı altında ülkemizde 51 ilde yaklaşık 200 servis noktası ile lastik ve araç bakımı hizmeti veren Euromaster, yeni mevsim geçişi ile araç sahiplerini uyardı. Araç bakımlarının orijinal ekipman kalitesi sunan garanti sunan yetkili servislerde yapılması gerektiğini vurgulayan Euromaster Türkiye Pazarlama Müdürü Zeynep Durusu, araçlar, her ne kadar en son teknolojilerle ve en kaliteli malzemelerle üretiliyor olsa da, aracı oluşturan parçaların da bir ömrü vardır. Araçların üretiminde kullanılan parçalar zamanla etkisini yitirir. Bu yüzden marka veya modeli ne olursa olsun her araç düzenli bakıma ihtiyaç duyar. Aracınızda bu tür sorunların olup olmadığını görebilmek için öncelikle kontrol edilmesi ve gerekirse aşınan veya etkisini yitiren parçaların yenilenmesi gerekir” dedi.



Beklenmedik arıza ve kaza riskinin, bakımı ve kontrolleri düzenli yapılmayan araçlarda oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Durusu, "Periyodik araç bakımı beklenmedik arıza ve kaza risklerini en aza indirirken, aracınızın daha etkili çalışmasını sağlayarak yakıt tüketimini de azaltır. Bu sayede hem yola güvenle devam eder, hem de bütçenize zarar vermemiş olursunuz".


Durusu ayrıca 15 Ekim tarihine kadar geçerli olacak avantajlı periyodik araç bakımı kampanyası başlattıklarını belirterek, "Marka ve model farkı gözetmeksizin 1 yıl da yedek parça ve işçilik garantisi de veriyoruz. Euromaster’ın orijinal ekipman kalitesinde son teknoloji Bosch yedek parça güvencesiyle sunduğu periyodik araç bakımı, kampanyaya katılan Euromaster servis noktalarında kaliteli işçilik ile gerçekleştiriliyor. Hizmet kapsamında motor yağı değişimi, yağ filtresi değişimi, hava filtresi değişimi, polen filtresi değişimi, fren sistemi kontrolü dahil her türlü bakım yapılıyor. Üstelik araca yapılan genel check-up hizmeti de ücretsiz sunuluyor" ifadelerini kullandı.




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