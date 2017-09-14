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14 Eylül 2017 12:07

Euromaster Türkiye’ye yeni genel müdür

Michelin Grubu çatısı altında lastik ve araç bakımı hizmeti veren Euromaster, Türkiye’deki operasyonunu Jean Marc Penalba’ya emanet etti.

Euromaster Türkiye’ye yeni genel müdür

14 Eylül 2017 12:07

Euromaster’ın Türkiye’deki yeni genel müdürü olarak Eylül ayında göreve başlayan Penalba, şirketin Fransa ve İspanya’daki operasyonlarında kazandığı deneyimleri Türkiye’ye de taşıyarak hem hizmet kalitesini hem de başarılı franchise sistemini güçlendirip, karlılığı artırmayı amaçlıyor.


Michelin Grubu çatısı altında Türkiye’de 52 ilde 200’e varan servis noktası ile lastik ve araç bakımı hizmeti veren Euromaster’ın Türkiye’deki yeni Genel Müdürü Jean Marc Penalba oldu. Eylül ayı itibariyle görevine başlayan, Euromaster bünyesinde Fransa ve İspanya’da başarılı işlere imza atan Penalba, yeni görevinde hem şirketin hizmet kalitesini artırmayı hem de franchise ağını genişleterek daha karlı bir geleceğe taşımayı hedefliyor.



Jean Marc Penalba kimdir?


1965 doğumlu, evli ve 2 çocuğa sahip olan Penalba, iş hayatına Fransa’da Leisure Company’de Ticaret Müdürü olarak başladı. Buradaki bir yıllık deneyiminin ardından, Euromaster Fransa’da pek çok kademede önemli sorumluluklar üstlenen Jean Marc Penalba sırasıyla, Bölgesel Yönetim Müdürü ve Kamyon Pazarı Pazarlama Müdürü gibi görevlerinde başarılı işlere imza attı. Euromaster İspanya’da ise Bölge Müdürü, Pazarlama Ülke Direktörü, Dağıtım Ülke Müdürü, Operasyon ve Satıştan Sorumlu Kuzey İspanya Direktörü olarak çalışan Penalba, Euromaster Grubu’ndan önce son olarak bir dağıtım şirketi olan Autodistribution France şirketinde genel müdür olarak görev almıştı.




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