Ev hanımlarının Yemek Yarışması heyecanı

Bağcılar’da yaşayan 94 yarışmacı arasından finale kalan isimler belirlendi. Jüri, finale kalan yarışmacılar arasından Yöresel Yemekler, Hamur İşleri ve Tatlılar kategorisinde dereceye giren isimleri belirledi.

Bağcılar Belediyesi tarafından 10 yıldır düzenlenen Geleneksel Yemek Yarışması’nda Bağcılarlı ev hanımları hünerlerini ortaya koydu. Hamur İşleri, Yöresel Yemekler ve Tatlılar kategorisinde düzenlenen yarışmada ilk üçe girenler belli oldu.

Bağcılar Belediyesi’nin her Ramazan ayında düzenlediği Geleneksel Yemek Yarışması bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. 10 yıldır aralıksız düzenlenen yarışma bu yıl da çekişmeli geçti. Toplam 94 ev hanımı yaptıkları leziz yöresel yemeklerini jürinin beğenisine sundu. Jüri üyeleri Elif Korkmaz ve Ayşe Tüter, 3 kategoride yarışan yarışmacılar arasında finale kalan isimleri belirledi. Yarışmacılar finalde de kıyasıya yarıştı. Yapılan değerlendirme sonucunda en leziz yemekler, hamur işleri ve tatlılar belirlendi.

Hamur İşleri’nde; Mevlüde Gençalp ‘Haşhaşlı Çörek’ ile 1’inci, Tuğba İnkaya ‘Domatesli Arnavut Böreği’ ile 2’inci, Fatma Doruk ‘Cevizli Kömeç’ ile 3’üncü ve Tuçe Aydemir de ‘Kayseri Kuru Börek’ ile 4’üncülüğü elde etti.

Yöresel Yemekler kategorisinde; Satı Aslaner ‘Kavun Dolması’ ile 1’inci, Dilek Erkoç ‘Enginar Dolması’ ile 2’inci, Nedime Karakaş ‘İçli Köfte’ ile 3’üncü ve Bahar Yılmaz ise ‘Edirne Ciğer Sarma’ ile 4’üncü oldu.

Tatlılar kategorisinde; Gülbahar Kanatçı ‘Kalemburma’ ile 1’inci, Hülya Kurt ‘Kocakarı Gıdığı’ ile 2’inci, Elanur Çakar ‘Ceviz Rüyası’ ile 3’üncü ve Saliha Can ise ‘Erzurum Tatlısı’ ile 4’ünce seçildi.

“Dünyanın en zengin mutfağına sahibiz”

Yarışmacıları başarılarından dolayı tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İlçemizde Balkanların ve 81 vilayetimizin renk ve lezzetini yaşatıyoruz. Düzenlediğimiz yarışmalarda da annelerimiz zengin mutfağımızın en güzel örneklerini sergilediler. Jürimiz seçmekte zorlandı. Dünyanın en zengin mutfağına sahibiz. Ecdadımız nice güzel yemek, tatlı ve hamur işlerini dünyaya hediye etti. Bu zenginliklerimizi yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yarışmalar düzenliyoruz. Geleneksel yarışmalarımız yoğun ilgi görüyor. Katılan tüm annelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Başarılı yarışmacılar altınla ödüllendirildi.