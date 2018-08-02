Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 10:03

Ev ve ofis kamerası ile alarmda akıllı dijital platform dönemi

Turkcell’in dijital markası Lifecell, konut ve işyeri takibi için yeni bir bulut kamera sistemi geliştirdiğini duyurdu.

Ev ve ofis kamerası ile alarmda akıllı dijital platform dönemi

02 Ağustos 2018 10:03

Yapılan açıklamaya göre Supercam, bulut depolama ve akıllı alarm özellikleri ile can ve mal güvenliğini sağlayacak.



Turkcell’in, müşterilerine konuşma ve mesajlaşma da dahil tüm iletişim hizmetini internet ve dijital platform üzerinden sunan Lifecell, konut ve işyeri takibi için yeni bir bulut sistemi geliştirdiğini açıkladı. Yapılan şirket açıklamasına göre Supercam, hem dijital kamera hizmeti veriyor, hem de konut ve işyerleri için akıllı alarm özellikleriyle güvenlik risklerini en aza indiriyor. Özel olarak geliştirilmiş hareket algılama sensörüne sahip olan Lifecell Supercam, kullanıcının belirlediği zaman dilimi içerisinde hareket eden her şeyi algılayıp, alarm üretip, kullanıcıya bilgilendirme mesajı gönderiyor.



Yüksek kalitede görüntü sunuyor


Akıllı kamera sistemi, yüksek çözünürlüklü canlı izlemenin yanında; çift taraflı konuşma ve görüntülerin bulutta kaybolmadan saklanması özellikleri ile dikkat çekiyor. Akıllı telefonlara kurulan uygulama, çok basit şekilde yönetilen sistem ve kullanışlı ara yüzü sayesinde kullanıcı dostu hizmet kalitesi sunuyor.



7 gün takip edilebiliyor


Lifecell Supercam sürekli buluta kayıt (CVR) yapabiliyor ve bu sayede 30 güne kadar olan kayıtlar bulut ortamına arşivlenerek, geriye dönük olarak izlenebiliyor. Akıllı Paket, ayrıca kullanıcının tanımladığı zamanlarda ve görüntü üzerinde seçtiği alanlarda beklenmeyen bir hareket oluştuğunda kullanıcıları mobil bildirimlerle haberdar etme ve bu alarmı kaydederek, 7 gün boyunca takip etme olanağı da sunuyor. Kullanıcılar istedikleri zaman cihaz üzerindeki mikrofonu aktifleştirerek ve hoparlörü kullanarak karşılıklı iletişim kurabilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç