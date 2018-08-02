Ev ve ofis kamerası ile alarmda akıllı dijital platform dönemi

Yapılan açıklamaya göre Supercam, bulut depolama ve akıllı alarm özellikleri ile can ve mal güvenliğini sağlayacak.

Turkcell’in, müşterilerine konuşma ve mesajlaşma da dahil tüm iletişim hizmetini internet ve dijital platform üzerinden sunan Lifecell, konut ve işyeri takibi için yeni bir bulut sistemi geliştirdiğini açıkladı. Yapılan şirket açıklamasına göre Supercam, hem dijital kamera hizmeti veriyor, hem de konut ve işyerleri için akıllı alarm özellikleriyle güvenlik risklerini en aza indiriyor. Özel olarak geliştirilmiş hareket algılama sensörüne sahip olan Lifecell Supercam, kullanıcının belirlediği zaman dilimi içerisinde hareket eden her şeyi algılayıp, alarm üretip, kullanıcıya bilgilendirme mesajı gönderiyor.

Yüksek kalitede görüntü sunuyor

Akıllı kamera sistemi, yüksek çözünürlüklü canlı izlemenin yanında; çift taraflı konuşma ve görüntülerin bulutta kaybolmadan saklanması özellikleri ile dikkat çekiyor. Akıllı telefonlara kurulan uygulama, çok basit şekilde yönetilen sistem ve kullanışlı ara yüzü sayesinde kullanıcı dostu hizmet kalitesi sunuyor.

7 gün takip edilebiliyor

Lifecell Supercam sürekli buluta kayıt (CVR) yapabiliyor ve bu sayede 30 güne kadar olan kayıtlar bulut ortamına arşivlenerek, geriye dönük olarak izlenebiliyor. Akıllı Paket, ayrıca kullanıcının tanımladığı zamanlarda ve görüntü üzerinde seçtiği alanlarda beklenmeyen bir hareket oluştuğunda kullanıcıları mobil bildirimlerle haberdar etme ve bu alarmı kaydederek, 7 gün boyunca takip etme olanağı da sunuyor. Kullanıcılar istedikleri zaman cihaz üzerindeki mikrofonu aktifleştirerek ve hoparlörü kullanarak karşılıklı iletişim kurabilecek.