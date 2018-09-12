Ev ziyaretinde duygulandıran şiir

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın, ev ziyaretleri sırasında karşılaştığı 89 yaşındaki Hacer Kurter'in, Mustafa Kemal Atatürk için yazdığı şiiri herkesi duygulandırdı. Kurter'in büyük bir heyecanla okuduğu şiir, “Atatürk sevdası hiç bitmez” dedirtti.

Kapı kapı dolaşıp vatandaşları ziyaret ederek taleplerini ve sorunlarını dinleyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın, Feyzullah Mahallesi sakini Hacer Kurter'i ziyareti sırasında, duygu dolu anlar yaşandı. 37 yıldır Maltepe'de yaşayan 89 yaşında Hacer teyzenin, Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk sevdası ile yazdığı şiiri çok beğenen Kılıç, “Hacer anam, yüreğine sağlık. Topraklarımızda fikri, vicdanı ve irfanı hür olan evlatlarımız adına ellerini öpüyorum” diyerek, şiiri sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede yüzlerce beğeni alan şiir, herkesi duygulandırdı.

İşte o şiir:

“Ağlıyor arkandan binlerce öksüzlerin

Sevgin gözümüzde yaş, kalbimizde imandır.

Bu yaşlar senden bize en kutlu armağandır.

Atatürk ölür mü hiç?

Atatürk ölmez

Ruhumuzda yanan meşale sönmez.

Bir damla kanımızı eserine adadık.

Bu büyük andımıza kalacağız biz sadık.

Ey zaferler kartalı bize bak semalardan

Bir tek yürek halinde çırpınan Türk'e inan.”