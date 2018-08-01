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01 Ağustos 2018 12:34

Everton, Lucas Digne’yi kadrosuna kattı

Premier Lig ekiplerinden Everton, İspanyol temsilcisi Barcelona’da forma giyen Fransız futbolcu Lucas Digne ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Everton, Lucas Digne’yi kadrosuna kattı

01 Ağustos 2018 12:34

Everton bu transfer için 20 milyon Euro ödeyecek.


Milli futbolcu Cenk Tosun’un formasını giydiği İngiliz ekibi Everton, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Premier Lig ekibi, Barcelona’da oynayan Fransız defans oyuncusu Lucas Digne’yi kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Digne ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Everton’ın bu transfer için Barca’ya 20 milyon Euro ödeyeceği belirtildi. Başarılı futbolcu 12 numaralı formayı giyecek.


25 yaşındaki futbolcu 2016 yılında Paris Saint-Germain’den Barcelona’ya 16.5 milyon Euro’ya transfer olmuştu. Digne kariyerinde daha önce Lille’de de forma giydi.


Fransız futbolcu, Barcelona ile geçtiğimiz sezon çıktığı 20 müsabakada 1 gol kaydetti.




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