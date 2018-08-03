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03 Ağustos 2018 10:09

Evinde ölü bulunan 7,5 aylık hamile Suriyeli kadının ölümüne ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

Sultangazi’de 23 yaşındaki Suriyeli Delal Ahmet isimli hamile kadının ölümüne ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Evinde ölü bulunan 7,5 aylık hamile Suriyeli kadının ölümüne ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

03 Ağustos 2018 10:09


Sultangazi, İsmetpaşa Mahallesi’nde evinde ölü bulunan 23 yaşındaki 7,5 aylık hamile Delal Ahmet’in ölümüne ilişkin Nasır Cüneyt isimli şahıs gözaltına alındı. 25 Haziran günü Abdullah Cüneyt Arnavutköy’deki işine gitmek üzere evden çıktı. Öğlen saatlerinde Delal Ahmet’i arayan Abdullah Cüneyt dini nikahlı eşine ulaşamadı. Bunun üzerine iş yerinden çıkan Cüneyt evine döndü. Kapıyı açarak içeri girdiğinde Delal Ahmet’in yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Bir süre eşini uyandırmaya çalışan Cüneyt’in çabaları sonuçsuz kaldı. Eşinin kendine gelmemesi üzerine Cüneyt durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Delal Ahmet’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç kadının 7,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Olay yeri çalışmalarının ardından Delal Ahmet’in cansız bedeni ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.


Delal Ahmet’in ölümünün ardından Abdullah Cüneyt, Türkçe bilen amcasının oğlu Nasır Cüneyt’i alarak polis merkezine gitti. Eşinin öldürüldüğünden şüphelendiğini belirten Abdullah Cüneyt, polis ekiplerinden yardım istedi. Şüpheli ölüm ihbarının ardından harekete geçen ekipler çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Abdullah Cüneyt’in resmi nikahlı eşi olan Melek İsmail’in ifadesine başvurdu. Melek İsmail’in ifadesinde, "Zaman zaman Delal’in Nasırla mesajlaştığını gördüm. İlişkileri olabilir" dedi. Ardından Delal Ahmet’in öldüğü esnada evde olan 4 yaşındaki oğlu C.A. pedagog eşliğinde ifadesi alındı. C.A.’nın ifadesinde annesini Nasır Cüneyt’in öldürdüğünü söylemesi üzerine ekipler harekete geçti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Nasır Cüneyt’i gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirdi.


Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki ifadesinde Nasır, "Ben kimseyi öldürmedim’’ diyerek suçlamayı reddettiği belirtildi. Emniyette gerçekleştirilen işlemlerin ardından şüpheli Cüneyt Nasır adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.




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