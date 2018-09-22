Evinde yalnız yaşayan yaşlı adam ölü bulundu

Beşiktaş'ta bir süredir haber alınamayan Aydoğan Akmancı isimli yaşlı şahıs, polis ekipleri tarafından evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre Muradiye Mahallesi, Deryadili Sokak'ta bir apartmanın çatı katından kötü kokular geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Apartmanın en üst katında Aydoğan Akmancı isimli şahsın oturduğu ve bir süredir kendisinden haber alınamadığını öğrenen ekipler dairenin ziline bastı. Kapıyı açan olmayınca olay itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapı açılarak içeri girildi. Daireye giren ekipler Aydoğan Akmancı'nın hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü. Ekipler Akmancı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Akmancı'nın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla olay yerinde inceleme başlatıldı.

Dairede ölü bulunan şahsın 70 yaşlarında olduğu ve evinde yalnız yaşadığı belirtildi. Ölüm haberi üzerine apartmana gelen sokak sakinleri, "Kendisi doğma büyüme buralıydı. İyi bir insandı. Yaşlıydı ancak dinç biriydi. Hiç evlenmedi, yalnız yaşıyordu" ifadelerini kullandı.

Olay yerindeki çalışmaların ardından şahsın cenazesi morga kaldırıldı.