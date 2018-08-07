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07 Ağustos 2018 14:04

Evlendirme dairelerinde 08.08.2018 yoğunluğu

Bağcılar Belediyesi Evlendirme Dairesi, 8 sayısının uyum gösterdiği tarih olan 08.

Evlendirme dairelerinde 08.08.2018 yoğunluğu

07 Ağustos 2018 14:04

08.2018’de nikah kıydırmak isteyenlerle dolup taştı. Çiftler bu mutlu günlerini unutulmaz ve farklı kılmak için aylar öncesinden müracaatlarda bulundu. Günlük 15 olan nikah sayısı bu özel günde 4’e katlayarak 66 oldu. Bu seri sayılı özel tarihin seçiminde çoğunlukla gelinlerin isteği olduğu damatların da onları kırmayarak kabul ettiği belirtildi.


İstanbul’un en çok nikah kıyılan ilçesi Bağcılar’da 8 sayısının uyum gösterdiği tarih olan 08.08.2018 nedeniyle büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Dünya evine girmeye hazırlanan çiftler, özel olması için nikah tarihlerini 8 rakamının yan yana geldiği 08.08.2018 olarak belirledi. Bu niyetle 8 Ağustos tarihini isteyenler aylar öncesinden müracaatlara başladı.


Her geçen gün artan ilgi sonucunda Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı Nikah Salonu’nda günlük 15 olan nikah sayısı bu özel gün için 4’e katlayarak 66’yı buldu. Özellikle bu tarihin tercih edilmesinde gelinlerin çok istekli olduğu damatların da onları desteklediği bildirildi.



“Çiftler heyecanla nikah saatini beklemeye başladı”


Çiftlerden kimi ileride unutmamak kimi de farklı olmak için bugün evlenmeyi yeğlemiş. Kayıt yaptıran çiftler, heyecanla nikah saatini beklemeye başladılar. 09.30 başlayacak nikah kıyma işlemi saat 16.30’a kadar sürecek ve 5 dakikada bir nikah kıyılacak.


Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da bu özel günde nikah kıyacak çiftlere bir ömür mutluluklar diledi.




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