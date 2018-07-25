Evleri mühürlenen vatandaşların yağış altında bekleyişi sürüyor

Sütlüce’de meydana gelen yıkımda güvenlik gerekçesiyle evleri mühürlenen vatandaşların yağış altında bekledikleri görüldü.

Beyoğlu Sütlüce’de dün sağanak yağışın etkisiyle istinat duvarı çökmüş, ardından bitişiğinde bulunan 4 katlı apartman yıkılmıştı. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı olayda çevredeki binalar güvenlik gerekçesiyle mühürlenerek tahliye edilmişti. Evlerine giremeyen vatandaşların bugün de etkili olan sağanak yağışa rağmen bekleyişlerini sürdürdükleri görüldü. Sağanak yağışa aldırış etmeyen apartman sakinleri, bölgedeki çalışmaları takip etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezine bağlı ekiplerin bölgede çalışma başlattığı görüldü. Yıkılan bina çevresinde bulunan enkazda zaman zaman toprak kaymaları yaşandı.