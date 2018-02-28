“Evlilik Curcunası” Maltepe’de sahnelendi

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

Maltepe Belediyesi’nin şubat ayındaki kültür-sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen oyuna Maltepeli tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi. İsrailli ünlü tiyatro yazarı Ephraim Kishon’un yazdığı oyunu, Kubilay Zerener uyarlayıp yönetti. İki perdelik komedi oyununda Mehmet Çepiç, Fatih Ayhan, Ayça İnci, Seda Demir ve Serdar Sevtekin ile ünlü oryantal Asena rol aldı. Oyunda kızlarını evlendirmek üzere olan tesisatçı Yahya ve eşiyle, damat adayının ve ailesinin öyküsüne yer verildi. Kahkaha dolu anların yaşandığı oyun, izleyicilerin beğenisini topladı.