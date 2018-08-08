Evlilik için bu tarihi seçenler nikah salonlarını doldurdu

08. 2018 tarihini seçen çiftler, nikah salonlarını doldurdu. Evliliklerinin özel bir gün olmasını isteyen onlarca çift, bugün evlenebilmek için aylarca öncesinden evraklarını hazırladı.

Evlilik cüzdanlarında 08. 08. 2018 tarihini görmek isteyen çiftler nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu. Evlenmek İçin Gaziosmanpaşa Belediyesi Evlendirme dairesine müracaatını yapan onlarca çift salonları doldurdu. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, özel tarihte evlenmenin sevincini yaşayan çiftlerin mutluğuna ortak oldu. Çiftlerin nikahını kıyan Başkan Usta, evlenenlere 4 çocuk hatırlatmasında bulundu.

6 ay önce nikah kotası doldu

Akıllarda kalan bir tarihte evlenmek isteyen genç çiftler, bugün evlenebilmek için aylarca önceden başvurusunu yaptı. Bugünün nikah kotası ise yaklaşık 6 ay önceden doldu. Gaziosmanpaşa Belediyesi Nikah Salonu’nda ilk nikah 08.00’da başladı. 30 çiftin başvuru yaptığı nikah dairesinde bugün her 15 dakikada bir nikah kıyılacak.

Seçtikleri tarihin tanışma yıl dönümleri olduğunu söyleyen

Evlendikleri tarihin tanışma yıl dönümleri olduğunu söyleyen İlkay Tekbaş, “Özel tabii bir nedeni var. Tanıştığımız günü seçmek istedik. Farklı bir gün de olabilirdi ama 8’inci ayın 8’i 2018 benim için güzel bir gün. Çünkü aşkımı bulduğum gün. 8’inci ayın 8’i olarak da akıl da kalır ama tabii ki sevdiğiniz bir insanı kalbinizde hissediyorsanız her zaman aklınızda kalır”dedi. Çok heyecanlı olduğunu belirten Gülnur Ay, “08.08.2018 çok güzel bir tarih. Ama tamamen onun fikriydi. Hiç aklımın ucundan bile geçmiyordu. İnşallah evlendiğimiz zaman da romantikliği aynı şekilde kalır” diye konuştu.

Unutulmasın, akılda kalsın diye bu günü tercih ettiklerini söyleyen Gizem Yamak, “ 08.08.2018 olduğu için biz böyle düşündük. Düğün tarihlerimiz belliydi, nikah tarihimiz belli değildi. Tesadüf oldu. Madem böyle denk gelmişken 08.08.2018 olsun dedik” diye konuştu. Ali Ayyıldız ise, “Biraz akıl da kalsın diye seçtik. Unutulması zor olsun diye seçtik. Açıkçası ben biraz balık hafızalıyım. Kolay olsun diye bugünü seçtik. İstediğimiz oldu, mutluyuz” ifadelerini kullandı.