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28 Kasım 2017 12:26

Evlilik programlarına katılan kadınlara çıplak fotoğrafla tuzak kuran çete yakalandı

İstanbul’da, evlilik vaadi ile kandırarak tuzağa düşürdükleri kadınların içeceklerine ilaç koyduktan sonra çıplak fotoğraflarını çekip, işkenceyle fuhşa zorlayan 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Evlilik programlarına katılan kadınlara çıplak fotoğrafla tuzak kuran çete yakalandı

28 Kasım 2017 12:26

Evlilik programlarını hedef aldığı öğrenilen çete çökertilirken, ellerindeki 3 kadın ise kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, bir çetenin evlilik vaadiyle kandırdıkları kadınları tehditle fuhşa zorladığı bilgisini aldı. Fiziki ve teknik takip yapan dedektifler, çetenin evlenme programlarına katılan ya da iş arayan kadınları hedef aldığını tespit etti. Programlara katılan kadınlarla sosyal medya hesapları üzerinden bağlantı kurdukları öğrenilen çetenin, güven verdikten sonra evlenme vaadinde bulunup randevulaştığı ortaya çıktı. Çete üyelerinin görüştüğü kadınlarla gece kulüplerinde eğlenmeye gittiği, daha sonra bir eve geçildiği belirlendi. Evde kadınlara ikram ettikleri içeceklerin içerisine ilaç koyarak onları uyutan çete daha sonra da soyarak çıplak fotoğraflarını çekti. İş arayan kadınlara da aynı şekilde yöntem uygulayan çete üyeleri için ekipler operasyon başlattı.



Çıplak fotoğraflarını çekerek fuhşa zorladılar


Çıplak fotoğraflarını çektikleri kadınları fuhşa zorladıkları öğrenilen çetenin fuhuş yapmayı kabul etmeyen kadınları ormana götürüp dövdükleri ya da bilekleri kesilerek ikna edildiği belirlendi. Mağdurların ifadelerinin alınması ve tespitlerin yapılması sonrasında başlatılan operasyon kapsamında B.K. (26), E.A. (26) ve O.G. (22) olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, dijital materyaller içerisinde fuhşa zorlanan kadınların çıplak fotoğrafları ele geçirildi. Çetenin zorla fuhuş yaptırdığı, I.S. (26) , U.S. (33) ve P.M. (20) çetenin elinden kurtarıldı.


Şubedeki işlemleri tamamlanan 4 kişiden B.K., E.A. ve O.G tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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