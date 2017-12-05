30’u aşkın uluslararası fuarın organizasyonu yaparak Türk ihracatçılarını destekleyen grup, ülke ekonomisine ve ihracata önemli oranlarda katkı sağlıyor.

2003 yılında kurulan Expotim-Ladin Grubu, dünyanın en büyük fuar organizatörlerinin ve tesislerinin uluslararası derneği olan UFI üyesi olarak global arenada Türk bayrağını başarıyla dalgalandırmaya devam ediyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinde yapı ve yapı malzemeleri, gıda ve tarım, otomotiv, mermer, enerji, moda ve tekstil başta olmak üzere 30’u aşkın fuar organize eden grup, global arenada Türk ihracatçılarını desteklemeye devam ediyor.

“En zor bölgelerde iş ağı kurma fırsatı”

Dünya çapında 45’ten fazla fuara ev sahipliği yaparak, Türk bayrağını dünyanın en zor ve hedef bölgelerinde dalgalandıran Expotim-Ladin Grubu, B2B hizmetiyle katılımcılara büyük bir network sahnesi, firma bilinirliğini artırma imkanı ve global arenada iş ağı kurma fırsatı sağlıyor.

“Senede 30’un üzerinde fuar organize ediyoruz”

Yaptıkları fuar organizasyonlarına ilişkin bilgiler paylaşan Expotim-Ladin Grubu İcra Kurulu Üyesi Çağatay Erşahin, sene de 30’un üzerinde fuar organize ettiklerini belirterek, “Çeşitli sektörlerden fuarlarımız var. Ağırlıklı yapı ve inşaat sektörü olmak üzere gıda, makine, tarım, otomotiv, tekstil gruplarımız gibi önemli gruplarımız var. Her grubumuzun da kendine ait, çok başarılı uluslararası fuarları var. Bunun yanı sıra, firma olarak bizzat kendimiz de yurt dışında kendi fuarlarımızı da organize etmekteyiz. Bu fuarlar sadece Türk fuarı değil, aynı zamanda uluslararası katılımlı, çok başarılı fuarlar. Genellikle Afrika ve Orta Doğu bölgesinde fuarlarımızı düzenliyoruz. Dubai BIG 5 fuarımız her geçen sene daha fazla katılımcıya ulaşan bir fuar olduğu için yaklaşık 80 firma daha fuarı gerçekleşmeden, bir sonraki senenin kaydını yaptı. Gittiğinde de yaklaşık yüzde 60 oranında, fuar sırasında yenileme yaptık. Firmalarımızın hepsi birçok iş görüşmesi yaptı. Birçok yeni bayi buldular. Ya da halihazırda çalıştıkları kişilerle bir araya gelip onlara yüksek oranda satışlar yaptılar. Birçok anlaşma imzalandı. O yüzden bizim çok mutlu olduğumuz bir fuar. Biz, Ekonomi Bakanlığımızın desteğiyle çalışıyoruz. Ekonomi Bakanlığı firmalarımıza çok ciddi destekler sağlıyor. O yüzden Ekonomi Bakanlığımızın tüm temsilcileri zaten geldi” diye konuştu.

“Firmalarımız güçlü bir şekilde mal satmaya devam ediyor”

Toplam alanlarının net 5 bin metrekare olduğunu belirterek konuşmasına devam eden Erşahin, “5 bin metrekare de 240 firma yer aldı. Katılımcı olarak binin üzerinde bizim orada katılımcı firmamız vardı. Ama ziyaretçi rakamlarımıza baktığınızda Türkiye’den en az 5 bin, 6 bin kişi fuarı ziyarete geliyor. Fuarın toplam ziyaretçi sayısı da yaklaşık 140 ülkeden 80 bine yakın kişi ziyaret ediyor, fuarı. Çok uluslararası bir fuar. Sadece Dubai’de BIG 5 değil, Cidde’de de BIG 5 fuarımız var. Biliyorsunuz bölgede çeşitli siyasi konular var. Ona rağmen Türk firmaları hem Cidde’ye olsun hem Suudi Arabistan’a olsun hem Dubai’ye olsun çok yoğun şekilde katılmaya devam ediyorlar. Hiçbir firmamız geri adım atmadı. Cesaretle o bölgelere mal satmaya devam ediyorlar. Katar da aynı şekilde Katar’da yaşanan durumdan dolayı Türkiye artık neredeyse tek alıcı oldu. O yüzden Katar’daki fuarımız da yine Türk firmaları tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Mısır’da fuarımız var. Yine uluslararası bir fuar. Mısır fuarımız da firmalarımız tarafından yoğun ilgi görüyor. Çünkü biliyorsunuz; Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri özellikle bu ülkeler bizim Türkiye olarak ticaretimizin en yoğunlaştığı yerler. Ve bu yaşanan durumlardan doğrusunu söylemek gerekirse ticaret hiçbir şekilde etkilenmedi. Firmalarımız güçlü bir şekilde mal satmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Dubai BIG 5 fuarıyla ilgili çok güzel bir fuar geçirdik”

Expotim- Ladin Grubu Pazarlama Müdürü Elif Kaya, Dubai Fuarının çok güzel geçtiğini belirterek, “Dubai BIG 5 fuarıyla ilgili çok güzel bir fuar geçirdik. Biz zaten MENA bölgesinde özellikle yapı fuarlarında çok bilinen bir firmayız. Bu bölgedeki bütün Türk milli katılımlarını organize ediyoruz, neredeyse. Bunun haricinde Afrika’da yaptığımız fuarlar var. Özellikle Etiyopya çok potansiyel bir pazar ve orada yaptığımız birkaç fuar var. Bu fuarlarında en başında yapı fuarı geliyor. Fuar alanı büyük olsa çok daha fazla satabileceğiz. Ama küçük bir fuar alanı olduğu için firmalar arasında bekleme listesi var. Orada da yine B2B görüşmeler yapıyoruz. Tanıtıma çok önem veriyoruz. Sadece Türkiye’den katılımcı firmalar götürmüyoruz, yabancı ülkelerden de; Amerika’dan, Hindistan’dan, İtalya’dan milli katılımlarımız da var. Uluslararası fuar olmamız da bizim tabi orada çok tanınmamızı sağlıyor” diye konuştu.

“Türk firmalar özellikle Afrika’ya giderken bizi tercih ediyor”

Etiyopya’da yaptıkları başka fuarların da olduğunu ifade eden Kaya, “Tarım ve gıda, ve teksti fuarı da yapıyoruz. Ve Afrika’ya yine odaklanmayı düşünüyoruz. Kenya’da fuarımız var. Orada da yine fuarımız iyi geçiyor ve Kenya, önemli, potansiyel bir ülke. Türk firmalar özellikle Afrika’ya giderken bizi tercih ediyor. Çünkü Afrika’yı çok iyi biliyoruz ve tanıtım olarak, ticaret odalarıyla işbirliği olarak, yüz yüze görüşmeler ve B2B’ler organize ettiğimiz için de fuarlar verimli geçiyor. Türk firmaları çok cesaretli ve bu işe çok gönül vermiş durumdalar. Bir şekilde dışarıda “onlar gelmiyorsa biz onlara gideriz” sloganıyla hareket ediyorlar ki, dolayısıyla bırakın Avrupa’dan olan potansiyeller, Rusya, ya da komşu ülkeler, Afrika’da da yine yeni kontaklar bulma konusunda çok iyiler” dedi.