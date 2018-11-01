ExxonMobil'de üst düzey atama

Madeni yağ üreticilerinden ExxonMobil'in Avrupa Afrika Ortadoğu (EAME) Bölgesi Ticari Yağlar Stratejik Müşteriler Müdürlüğü görevine Handan Karakaş atandı.

Dünyanın önde gelen madeni yağ üreticilerinden ExxonMobil'de üst düzey bir atama gerçekleştirildi. 1998 yılından bu yana ExxonMobil'de çeşitli görevlerde bulunan Handan Karakaş, ExxonMobil'de EAME Bölgesi Ticari Yağlar Stratejik Müşteriler Müdürlüğü'ne atandı. Yapılan şirket açıklamasına göre ExxonMobil Türkiye Satış Müdürlüğü görevinin ardından, yeni görevine başlayan Karakaş, şirket ile 31 yıllık ortaklık geçmişine sahip olan Caterpillar markalı yağların EAME Bölgesi'ndeki üretiminden ve satışlarından sorumlu olacak.

Handan Karakaş kimdir?

Karakaş'ın sorumlu olduğu EAME Bölgesi'nde Caterpillar markalı yağların üretilip satışının yapıldığı 85 ülke bulunuyor. Söz konusu ülkelerin 42 tanesi Afrika Ortadoğu, 31 tanesi Avrupa ve 12 tanesi de Doğu Avrupa / Rusya Bölgesi'nde yer alıyor, Türkiye de bu ülkelerin içerisinde bulunuyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan ve öğrenimine Boğaziçi Üniversitesi'nde işletme üzerine gerçekleştirdiği yüksek lisans eğitimi ile devam eden Handan Karakaş'ın 18 yaşında bir kızı bulunuyor.

1987 yılına uzanan ortaklık

Caterpillar firması ile ExxonMobil arasındaki ortaklık 1987 yılına kadar uzanıyor. Ortaklık kapsamında ‘Caterpillar' marka ekipmanlar için özel olarak geliştirilmiş ve tek onaylı yağ olan ‘Cat Oil'in üretim ve satışı ile Caterpillar ekipman parkının en verimli şekilde çalışmasının sağlanması hedefleniyor.