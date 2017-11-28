EYSAM sohbetlerinde "Eyüpsultan’ın maneviyatı konuşuldu

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından hayata geçirilen ve kamuya ait ilk araştırma merkezi olan EYSAM’ın bu kapsamda düzenlemiş olduğu sohbetler de büyük ilgi görüyor.

EYSAM seminer salonunda gerçekleştirilen "Eyüpsultanı Kutsallaştırmak" başlıklı programda, yıllarını peygamberin mihmandarı ve sancaktarı, İstanbul kuşatmasına katılmış bir sahabe olan Ebu Eyyub el-Ensari’ye ve türbesinin hikayesine adayan Feray Coşkun sunum yaptı.

EYSAM binasında gerçekleştirilen sohbete, akademisyenler, araştırmacılar, sahaflar, rehberler katıldı.

EYSAM’da dev bir arşiv oluştu

Geleceğin planlanmasına katkı sunmayı hedefleyen EYSAM’ın bünyesinde şimdiden öğrenciler, akademisyenler, yerli ve yabancı araştırmacılar için dev bir arşiv oluşmuş durumda.

EYSAM’ın arşivinde 10 bin fotoğraf tasniflenerek arşive veri girişi devam ederken Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’ndan 4 bin 199 belgenin veri girişi yapılmış durumda. Yine Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’ndan seçilmiş talep edilmiş olan 4 bin 800 belgenin veri girişi çalışmaları devam ediyor.

Ulusal Tez Merkezi üzerinden tüm Türkiye’deki üniversitelerde Eyüpsultan ile alakalı yapılmış tezleri tespit eden EYSAM, bu tezlerin sisteme dahil edilmesi için YÖK ile temaslarına devam ederken, yine araştırmacılara ciddi bir destek sağlayacak olan Eyüpsultan Bibliyografyası ile ilgili çalışmalarını şu ana kadar 950 maddelik bir kaynakça oluşturarak tamamlamak üzere.

Arşivlerde yer alan ve henüz dijital ortama aktarılmamış fotoğraf, negatif ve dianın taranarak belleğe dahil edilmesi için çalışmalarına aralıksız devam eden EYSAM, ilçe sınırları içerisinde yer alan korunması gerekli kültür varlıkları ile alakalı fotoğraf ve projeleri tasnifleyerek veri girişlerini de yapıyor.