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11 Eylül 2017 15:52

Eyüp Belediyesi Atıkları geri dönüştürüyor

Eyüp Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Geri Kazanım Birimi, ilçedeki cam, kağıt, karton, plastik ve pet şişe gibi geri dönüştürülebilecek atıkları çöp olmaktan kurtararak ülke ekonomisine kazandırıyor.

Eyüp Belediyesi Atıkları geri dönüştürüyor

11 Eylül 2017 15:52


Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın öncülüğünde çalışmalar yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü Geri Kazanım Birimi, ilçedeki cam, kağıt, karton, plastik ve pet şişe gibi geri dönüştürülebilecek atıkları çöp olmaktan kurtararak ülke ekonomisine kazandırıyor. Birim 42 personel, 1 kontrol aracı ve 12 toplama aracıyla ilçede planlı olarak ve büyük bir titizlikle hizmet veriyor. Her mahallenin geri dönüştürülebilir atıkları, birim ekipleri tarafından belirli bir periyotta toplanıyor. Ayrıca vatandaşlar Eyüp Belediyesi Beyaz Masa birimi ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personeliyle irtibata geçerek kağıt, karton, plastik ve pet şişe gibi geri dönüştürülebilir atıklarını ekiplere teslim edebiliyor. Bu arada kamu alanları, marketler ve AVM’lerden geri kazanım atıkları her gün sabah erken saatlerde alınıyor.


Toplanan geri dönüştürülebilir atıklar ekipler tarafından, ekonomiye yeniden kazandırılmak üzere, Eyüp Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi’ne getiriliyor. Geri kazanım sağlanacak atıklar personel tarafından özelliklerine göre tek tek ayrıştırılıyor. Ayrıştırılan atıklar ise balya haline getirilerek dönüşüm fabrikalarına gönderiliyor.


İlçede cam atıklar için de ayrı bir çalışma yapılıyor. Vatandaşların cam atıklarının toplanması için Eyüp Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarına, herkesin kolayca görebileceği yerlere 212 adet cam kumbarası konuldu. Bu kumbaralara atılan şişe, kavanoz gibi cam atıkları daha sonra belirli aralıklarla toplanıyor. Özel araçlarla toplanan cam atıklar da yine fabrikalara götürülerek dönüştürülüyor.



Yılda 510 ton geri kazanım sağlanıyor


Bu yolla yıllık yaklaşık 420 ton kağıt, karton, plastik ve pet şişe gibi atıklar ile 90 ton cam atık çöp olmaktan çıkıyor, yeniden kullanılabilir hale getirilerek, ülke ekonomisine küçümsenmeyecek miktarda katkı sağlanıyor.


Eyüp Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Salih Aykurt, “İlçemizde ambalaj atığı toplama faaliyetlerini lisanslı firma aracılığıyla yürütmekteyiz. Toplanan atıklar Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi’nde ayrıştırılıyor. Bu çalışmalarda toplam 42 personelle hizmet veriliyor görev yapıyor. En az haftada bir defa tüm mahallelerde toplama işlemi yapılıyor. Marketlerden ve iş yerlerine günlük olarak erken saatlerde, özel araçlarımızla giderek atıkları alıyoruz. Cam kumbaralardan toplanan cam atıklar da tesislere giderek geri kazanım sağlanıyor” dedi.




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