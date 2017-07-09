Eyüp Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan yardıma muhtaç sokak hayvanlarının imdadına yetişiyor, onlara yardım etmek için tüm güçleriyle çalışıyorlar. Vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendirerek çalışmalarını sürdüren ekipler, birçok sokak hayvanını ölümden kurtarıyorlar.

Ekipler öğle saatlerinde vatandaşlardan gelen ‘Topçular Mahallesi Edirnekapı Caddesi üzerinde bulunan bir kanala köpek düştüğü’ ihbarı üzerine vakit kaybetmeden harekete geçtiler. Kısa sürede ihbarda belirtilen adrese gelen ekipler kanalda bulunan köpeğin yerini tespit ettiler. Bu arada itfaiye ve İSKİ ekiplerine de konu ile ilgili bilgi veren ekipler hemen kurtarma çalışmalarına başladılar.

Adrese gelen İSKİ ve itfaiye ekipleri ile birlikte kurtarma planı yapan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibinden bir personel tüm emniyet tedbirlerini alarak kanala indi. Kanalda bulunan yavru köpek kısa sürede dışarı çıkarılırken ilk olarak veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı anlaşılan yavru köpek daha sonra serbest bırakıldı.