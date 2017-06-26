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26 Haziran 2017 14:16

Eyüp Belediyesi yaşlıları unutmadı

Eyüp Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı’nda ilçede tek başına yaşayan yaşlıları unutmayarak evlerine ziyarette bulundu.

Eyüp Belediyesi yaşlıları unutmadı

26 Haziran 2017 14:16

Ekipler Ramazan Bayramı’nı kutladıkları vatandaşlara


Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın selamlarını ileterek hediyeler verdi.


Eyüp Belediyesi, anlamlı bir projeye imza attı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Ensar-ı Çınar” projesi kapsamında, Eyüp’te yalnız yaşayan yaşlılar her ay düzenli olarak ziyaret ediliyor, talep ve ihtiyaçları karşılanıyor. Her 15 günde bir ise yaşlı vatandaşlar telefonla aranarak kontrol ediliyor. Ayrıca bu proje ile özel günlerde yapılan ziyaretler de geleneksel hale getirilerek her sene devam ettirilecek.


Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü aynı zamanda Ensar-ı Çınar’lara evlerinde bakım hizmeti de veriyor. Bu hizmetin kapsamında bayram öncesi evlerinde ziyaret edilen Ensar-ı Çınar’ların tüm ihtiyaçları karşılanırken saç ve sakal tıraşları da yapıldı.




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