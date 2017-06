Eyüp Belediyesi yaşlıları unutmadı

Ekipler Ramazan Bayramı’nı kutladıkları vatandaşlara

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın selamlarını ileterek hediyeler verdi.

Eyüp Belediyesi, anlamlı bir projeye imza attı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Ensar-ı Çınar” projesi kapsamında, Eyüp’te yalnız yaşayan yaşlılar her ay düzenli olarak ziyaret ediliyor, talep ve ihtiyaçları karşılanıyor. Her 15 günde bir ise yaşlı vatandaşlar telefonla aranarak kontrol ediliyor. Ayrıca bu proje ile özel günlerde yapılan ziyaretler de geleneksel hale getirilerek her sene devam ettirilecek.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü aynı zamanda Ensar-ı Çınar’lara evlerinde bakım hizmeti de veriyor. Bu hizmetin kapsamında bayram öncesi evlerinde ziyaret edilen Ensar-ı Çınar’ların tüm ihtiyaçları karşılanırken saç ve sakal tıraşları da yapıldı.