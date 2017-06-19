Eyüp Belediyesi’nden Babalar Günü’ne özel kutlama

Ekipler Babalar Günü’nü kutladıkları vatandaşlara, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın selamlarını ileterek hediyeler verdi.

Eyüp Belediyesi, örnek teşkil edecek bir sosyal projeyi daha hayata geçirdi. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Ensar-ı Çınar” projesi kapsamında, Eyüp’te yalnız yaşayan yaşlılar her ay düzenli olarak ziyaret ediliyor, talep ve ihtiyaçları karşılanıyor. Her 15 günde bir ise yaşlı vatandaşlar telefonla aranarak kontrol ediliyor.

Babalar günü ziyaretleri yaptı

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri yine bu proje kapsamında ilçede yalnız yaşayan erkek yaşlılara Babalar Günü ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretlerde ekipler yaşlılara Başkan Remzi Aydın’ın selamları ileterek hediyeler verdiler. Bu tür özel günlerde yapılan ziyaretler geleneksel hale getirilerek her sene gerçekleştirilecek.

Başkan Aydın’dan Babalar Günü Mesajı

Yayınladığı mesajla Eyüplü babaların Babalar Günü’nü kutlayan Başkan Aydın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Baba, en zor şartlarda sığınabileceğimiz yegane limandır. Tüm babaların bu özel gününü kutlarım.”