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11 Eylül 2017 10:02

Eyüp Belediyesinin eğitime desteği sürüyor

Eyüp Belediyesi eğitime desteğini tüm hızıyla sürdürüyor.

Eyüp Belediyesinin eğitime desteği sürüyor

11 Eylül 2017 10:02

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni binalarına taşınan okulların malzeme ve mobilyalarının nakliyesini gerçekleştirirken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de okulların temizliklerini yapıyor.


2017 - 2018 Eğitim Öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kaldı. Eyüp Belediyesi de aralıksız olarak eğitime desteğini sürdürüyor. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın önderliğinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri inşaatı tamamlanan ve yeni binalarına taşınan okulların malzemelerinin, mobilyalarının nakliyesini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 6 kamyon ve 10 personel çalışmalar gerçekleştiriyor. Bugüne kadar ilçede bulunan bazı okulların eşya nakliyesini gerçekleşirken, 6 okuldan da nakliye için talep bulunuyor. Eşya ve mobilyaların nakliyesi öncesinde ise Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri okul binalarının detaylı olarak temizliğini yapıyor.




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