Eyüp Belediyesinin Gençlik kampı başladı

Eyüp Belediyesi Simurg Yaygın Eğitim programı kapsamında düzenlediği Kefken yaz kampı, farklı yaş gruplarına göre üç ayrı program şeklinde düzenleniyor. Bu programların ilki olan ortaokul erkek grubu öğrencileri sabah saatlerinde Eyüp Belediyesi önünden kalkan araçlarla Kefken yaz kampına doğru yola çıktı.

Kefken yaz kampının ilk grubu olan öğrencileri uğurlamaya gelen Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Turan Koçer, ’’Simurg Yaygın Eğitim programı Eyüp Belediyesi’nin marka işlerinden bir tanesi. Kış mevsiminde okul desteği ile birlikte çocukların özellikle gelişimini esas alan eğitimler veriyoruz. Yaz aylarında ise yaz kampları, gençlik kampları aynı zamanda spor okulları eğitimlerimiz başlıyor. Bu okullarımızda ki eğitimler temelde çocukların kişilikleri ve yeteneklerini desteklemek, kendi donanımlarını artırmalarını sağlayacak. Bu gün 300 öğrencimiz Kefken’e kampa gidecekler. Orada özellikle voleybol, basketbol gibi klasik spor dallarından akıl oyunlarına kadar birçok branşta oyunlar oynayacak ve aktivitelere katılacaklar. Doğal olarak bu gençlerimiz için arzu ettiğimiz şey onların gelişimlerini sağlayacak el becerileri, bedensel becerileri ve zihinsel becerilerini geliştirilmesi. Aynı zamanda sosyal ortamda aidiyet geliştirmeleri, dostluk, arkadaşlık kurmalarını sağlamak ve şahsiyet gelişimine destek olmaktır” dedi.

Koçer, “Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın Belediyenin hemen hemen tüm imkanlarını 10-20 yaş arası gençlerin eğitimine seferber ediyor. Dokunmadık, ulaşmadık hiç bir genç kalmayacak diye çıkılan bu yolda 9 ve 25 yaş arasında 100 binin üzerinde çocuk ve gence ulaştık. Çocuklarımız, gençlerimiz ve aileleri ciddi eğitim alıyorlar son derece mutlular. Zaten katılım isteği ve coşkusu bunu gösteriyor. Aileler bize güveniyor iyi ki varlar. Hep beraber büyük bir aileyiz.’’ diye konuştu.

Kampta neler var

Eyüp Belediyesi Yaz Kampı, Kefken’de denizin ve ormanın birleştiği, mavi ve yeşilin bütün tonlarının görüldüğü doğa harikası bir bölgede yar alıyor. Alternatif bir eğitim modeli olarak tasarlanan 1000 öğrenci kapasiteli kampta, öğrencilerin kişisel gelişimlerine, nitelikli ve donanımlı bireyler olarak yetişmelerine fırsat sağlamak amaçlanıyor.

İzmit’in Kandıra İlçesi’ne bağlı Kefken Köyü’nde 46 dönüm üzerine kurulu Kefken Yaz Kampı, 5 adet 2 katlı evde 16 oda ile 23 adet müstakil olmak üzere toplam 39 odadan oluşuyor. Kamp içinde, yönetim odası, yemekhane, kafeterya, toplantı salonu, psikolojik danışman odası, lobi ve revirden oluşan üç katlı sosyal tesis bulunuyor. Kampa katılan öğrencilere ve misafirlere daha iyi hizmet vermek ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için, idari amir, öğretmenler, rehber, doktor, hemşire, yemekhane, güvenlik, temizlik personeli ve teknik personel olmak üzere 55 kişi kampta görev yapıyor.

Kampta öğrencilere yönelik tiyatro, değerler eğitimi, modern halk dansları, dünya dansları, resim atölyesi, yüzme, basketbol ve voleybol, futbol, geleneksel çocuk oyunları ile satranç gibi bir çok farklı branşta eğitim verilecek. Öğrenciler 4 gün boyunca sanatla, sporla, müzikle ve yeni dostlarla neşeli dakikalar geçirerek; denizden, güneşten, açık havadan bol bol faydalanacaklar. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın da, öğrencilerin heyecanına ortak olmak için kampı ziyaret edecek.

Kampta olası bir sağlık problemi için de tedbirler alındı. Öğrencilerin sağlık kontrollerini yapmak ve gerektiğinde müdahale etmek için Kefken Yaz Kampı’nda Bir uzman hekim ve bir hemşire 24 saat görev alacak. Kampta, acil müdahaleler için ihtiyaç duyulabilecek her türlü ilaç ve malzemenin bulunduğu bir revir bulunuyor.