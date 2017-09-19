Eyüp Belediyesi’nin kırtasiye desteği yüzleri güldürüyor

Kırtasiye destek kampanyası 4’üncü yılında da hem öğrencilerin hem de esnafın yüzünü güldürüyor.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü ile birlikte, Asım’ın Nesli İmam Hatip Ortaokulu’nda, kampanya ile ilgili düzenlenen programa katıldı. Programda, öğrencilerin bu yıl da, yanlarında velileri olduğu halde, kimlikleri ile ilçedeki anlaşmalı kırtasiyelere giderek istedikleri malzemeleri alabileceklerini söyledi.

4 yılda 150 bin öğrenciye kırtasiye desteği

Konuşmasına, belediye olarak eğitime özel önem verdiklerini belirterek başlayan Başkan Remzi Aydın şöyle devam etti; “Eğitimle Asım’ın nesillerini yetiştiriyoruz, sağlam nesiller yetiştiriyoruz. Eyüp’teki her okulumuzda sayısız çalışma yapıyoruz. Kırtasiye desteği projemizle de hem şehir ekonomisine katkıda bulunuyoruz, hem de öğrencilerimiz ve velilerimizin istedikleri kırtasiyeden istedikleri malzemeleri almalarını sağlıyoruz. Bu sene yine ilkokullarımız için 30 TL, ortaokullamız için de 45 TL limit belirledik. İlçemizdeki 61 okulda okuyan 37 bin öğrencimiz bu destekten faydalanacak. 4 senede yaklaşık 150 bin öğrencimizin kırtasiye ihtiyacını da karşılamış oluyoruz.”

Öğrencilere seçme özgürlüğü sunuyor

Kırtasiye destek projesinin özgün ve ilk defa uygulanan bir sistem olduğunuda vurgulayanBaşkan Aydın, “Bu kampanyanın iki olumlu yönü var. Velilere ve öğrencilere gerçek ihtiyaçları olmayan malzemeler vermek yerine, onlara seçme özgürlüğü sunarak gerçek anlamda ihtiyaçlarını karşılayacak malzeleri alma imkanı sağlıyoruz. İlçemizdeki, belediyemiz ile anlaşmalı, herhangi bir kırtasiyeye giderek malzemeleri alabiliyorlar. İkinci boyutu da kırtasiye esnafımızın kalkınmasını sağlıyor. İlçemizin parası ilçemizde kalıyor. Bu da şehir ekonomisine, esnafımıza ciddi anlamda destek oluyor. Bu projemiz örnek proje seçildi, ödüllendirildi. İşlemler tamamen online sistem üzerinden yapılıyor. TC kimlik numaranızı girdiğinizde alışverişinizi yapabiliyorsunuz. Önümüzdeki yıllarda da devam edecek. İnşallah kapsamını lise öğrencileriyle genişletmeyi planlıyoruz" dedi.

“Türkiye’ye yayılacak bir proje”

Başkan Aydın programın ardından bir kırtasiyeyi ziyaret etti. Burada bilgisayar başına geçen Başkan Aydın öğrencilerin kayıtlarını alarak kırtasiye malzemelerini verdi.

Kırtasiye dükkanının sahibi Özkan Altunoğlu ise düşüncelerini şu sözlerle ifade etti; “Biz çok memnunuz. Başkanımızdan Allah razı olsun. Bizim için eylül ve ekim ayları bayram havasındadır. Eskiden çok kötü geçiyordu bu günler. Artık işyerimize yatırımlarımızı daha cesur yapıyoruz. İlçe esnafı kazanıyor. Anadolu’daki esnaf arkadaşlarımız hep bu projeyi soruyor bize. Onlara belediye başkanlarıyla görüşmelerini tavsiye ediyoruz. İnşallah Türkiye’ye yayılacak bir proje.”