Eyüp ile Gürpınar’ın kardeşliği tescillendi

Merkezlere gerçekleştirilen ziyaretler sırasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Aydın ve Doğramacı esnafla da uzun süreli sohbetler ettiler.

Van Gürpınar ziyareti sırasında Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Doğramacı ile birlikte ilk olarak, Eyüp Belediyesi’nin destekleriyle oluşturulan Gürpınar Kadın ve Aile Destek Merkezi (GÜRKADEM), Ali Kuşçu Uzay Evi, Engelli Yaşam Merkezi’ni ve merkezlerin bünyesinde oluşturulan atölyeleri ziyaret etti. Burada incelemede bulunarak yapılan çalışmalar ve çalışmaların hangi aşamada olduğu konusunda bilgi aldı.

Başkan Aydın Engelli Yaşam Merkezi ziyareti sırasında bir açıklama yaparak şunları söyledi: “Her şeyden önce çok mutluyuz. Kaymakamımızla yaptığımız çok güzel bir işbirliğiyle adeta Eyüp Sultan’da ki atölyelerimizi, faaliyetlerimizi Gürpınar’a taşımış olduk. Buradaki atölyelerin içerikleri, modellemeleri ve sistemleri bizim arkadaşlarımız oluşturdular. Bu şekilde Gürpınar’la Eyüp Sultan’ın kardeşliği bir anlamda tescillenmiş oldu. Eyüp Sultan’da ESER projesinde gördüğümüz çalışmanın bire bir aynısı burada yapılıyor. Buradası son derecede nitelikli, son derece ileri düzeyde bir merkez. Engellilerimizin hem rehabilitasyonu gerçekleşiyor hem de kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri yetenekler kazanıyorlar. Spor, eğitim ve engeliler konusu gibi bir çok alanda sosyal projeler yapıyoruz. İnşallah bu çalışmalar devam edecek.”

Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Doğramacı ise “Bu projelerle örnek olmaya başladık. Bizden örnek alıp başka ilçelerde bunları yapmak istiyorlar. Maksadımız insanların mutlu olması. Bu merkezlerle mutlu insanlar inşa etmek istiyoruz. Sağolsun Eyüp Belediyesi kardeşlik noktasında bize ciddi katkılar sunuyor. Eyüp’ün personeli artık kendilerini bir anlamda Gürpınar’ın da personeliyiz diye düşünüyorlar. Ortak çok güzel bir çalışmamız var. Burası Gürpınar’ın stres atacağı, insanların engelli engelsiz fark etmeden kendileri için Bir şey bulacağı ortam. Burası inşallah külliye olacak. Bu noktada Eyüp Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Aydın ile Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Doğramacı buradan,geçmişi Urartu Devletine kadar uzanan, Osmanlı Devleti’ne tabi Mahmudi Beyleri’nin yaptırdığı şekliyle günümüze ulaşan Hoşap Kalesi’ne geçtiler. Kaleyi dolaştıkları sırada Başkan Aydın ve Gürpınar Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Doğramacı bilgi de aldılar. Kale ziyaretinde Başkan Aydın, Eyüplü bir askerle karşılaştı. Pierre Loti’de oturan ve vatani görevini Van’da yapan Berk Karatepe’yle bir süre Eyüp’le ilgili sohbet eden Başkan Aydın teskere sonrası makamına davet etti. Başkan Remzi Aydın, Kale çıkışındaise kendisini “Remzi Aydın” tezahüratlarıyla karşılayan Gürpınarlı çocuklara çikolata ikramında bulundu.

Sonrasında ilçede dolaşarak esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Başkan Aydın ve Doğramacı esnafın hatırını sordu. İftar sonrası gerçekleşen esnaf ziyaretlerinde ise çaylar eşliğinde samimi sohbetler edildi.