Eyüp “Kadir Gecesi”nde buluşma noktası oldu

Eyüp, Kadir gecesinde İstanbulluların akınına uğradı. Teravih namazını Eyüp Sultan’da kılan, Eyüp Sultan Türbesi’nde dualar eden binlerce kişi, Eyüp Sultan Meydanı’nı ağzına kadar doldurdu.

Maneviyat dolu bir gün geçirmek isteyenler sabah namazından itibaren Eyüp’e gelmeye başladı. Günün ilerleyen saatlerinde ise kelimenin tam anlamıyla Eyüp’te adım atacak yer kalmadı. Akşam ezanı ile oruçlarını açmaya başlayan vatandaşlar ardından teravih namazı için beklemeye başladı.

Teravih namazı öncesi, Eyüp Camii imam hatiplerinden Kuran-ı Kerim tilaveti ve sohbet dinleyen vatandaşlar ardından teravih namazı ile geceyi taçlandırdı. Topluca edilen dualara hep bir ağızdan amin denildi.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ise, Kadir Gecesi Özel Canlı yayınında yaptığı açıklamada: "Tüm Müslümanların ve tüm vatandaşların Kadir gecesi kutlu olsun diyorum. Eyüp’te yaşamak Hazrete komşu olmak, buralarda çalışmak gerçekten bir ayrıcalıktır. Mekke, Medine ve Kudüs ile beraber İslam dünyasının önemli merkezlerinden bir tanesi olarak kabul edilen ilçemizin hem tarihi özelliği, hem manevi merkez olması, hem de aslında yaşayan bir dokuya sahip olması onu önde kılan özellikler den bazılarıdır diye düşünüyorum. Allah’a yönelmek adına vatandaşlar senenin 365 günü Eyüp Sultan’ımızı ziyaret ediyorlar. Ama özellikle cuma günleri, özellikle Ramazanlar daha yoğun geçiyor" dedi.