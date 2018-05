Eyüp Sultan Camii, gül suyuyla yıkandı

Ramazan’ın manevi atmosferini Eyüpsultan’da yaşamak isteyen vatandaşlar ise Ramazan boyunca Eyüpsultan Belediyesi tarafından hazırlanan bir birinden anlamlı etkinliklerde bir araya gelecek.

Ramazan ayı boyunca birbirinden anlamlı programlarla vatandaşları buluşturmaya hazırlanan Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan hazırlıklarını tamamladı. Eyüpsultan’da sokak iftarlarında komşular aynı sofrada ağırlanırken, kültür - sanat etkinlikleriyle de unutulmaya yüz tutmuş Ramazan gelenekleri gün yüzüne çıkacak. Ramazan hazırlıkları kapsamında her gün binlerce ziyaretçisi olan Eyüp Sultan Camii de gülsuyu kullanılarak temizlendi. Gül suyu kokusuyla da silinen cami duvarları vatandaşlara kutsal toprakların maneviyatını yaşatacak. Eyüp Sultan Camii, Ramazan ayı boyunca gülsuyu kullanılarak temizlenmeye devam edilecek.

Ramazan Ayı çalışmalarının amacının insanları mutlu etmek olduğunu vurgulayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın,’’ Eyüpsultan Belediyesi olarak biz her sene olduğu gibi Ramazan Ayını hazırlıklı bir şekilde karşılayacağız. Gördüğünüz gibi bugünden itibaren Eyüp Sultan Camimiz gül suyuyla yıkanarak Ramazan’a hazır hale getirildi. Her gün bu çalışmamız devam edecek. İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan 120’ye yakın camimizde temizlendi ve Ramazana hazır hale getirildi. Ramazan Ayı boyunca meydan yaklaşık 250 personelimiz tam zamanlı olarak görev yapacak. Bütün hazırlıklarımızın amacı, ziyaretçilerimizi güzel bir şekilde ağırlanmasına yönelik. Bunun yanı sıra Diyanet TV, Ramazan ayı boyunca meydanımızdan yayın yapacak. Geçen yıllarda yaptığımız gibi çocuk iftarlarımızı meydanda yapacağız. İkindi vaktinden sahur vaktine kadar yaklaşık 7 ayrı noktada kadınlara, çocuklara, gençlere, toplumun her kesiminden insanlara söyleşiler, sohbetler, sergiler, atölye çalışmaları gibi Ramazan Ayına uygun geleneksel sanatlarımıza itiba eden çalışmalarımıza bu sene de devam edeceğiz. Ramazan’da Eyüpsultan’a gelen insanlarımız mutlaka aradıkları şeyleri bulacaklar ve buradan mutlu bir şekilde ayrılacaklar’’ ifadelerini kullandı.

Ramazan etkinlikleri kapsamında geleneksel el sanatlarına yönelik çalışmalar yapılacak ve bu çalışmalar kapsamında atölyeler düzenlenecek Eyüpsultan Belediyesi tarafından çocuklar için özel olarak hayata geçirilen ‘Tekne İftarı’nın bu yıl da süreceği öğrenildi.Mahalle iftarları ve sahurlarında inşaların bir araya gelerek birlikte oruç açıp, niyet ederek paylaşma duygusunu yaşayacağı vurgulandı.