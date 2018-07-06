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06 Temmuz 2018 10:23

Eyüp Sultan Camii Meydanı’na tercih çadırı

Milyonlarca öğrencinin merakla sonuçlarını beklediği “Lise Geçiş Sınavı” (LGS) için tercih dönemi başladı.

Eyüp Sultan Camii Meydanı’na tercih çadırı

06 Temmuz 2018 10:23

Eyüpsultan Belediyesi de öğrencilere tercihlerinde yardımcı olmak amacıyla Eyüpsultan Camii Meydanı’nda bir tercih çadırı kurdu.


Geçtiğimiz senelerde TEOG olarak adlandırılan liselere giriş sınavında bu sene yapılan değişiklikler ilk etapta her öğrencinin aklında soru işareti oluşturmuştu. Hem bu soru işaretlerini gidermek ve hem de öğrencilerin geleceği için en doğru kararı verebilmesi adına, Eyüpsultan Camii meydanında bir tercih çadırı kuruldu. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından hayata geçirilen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Simurg Bilgi Evleri’nin rehber öğretmenlerinden oluşan uzman ekip, Eyüpsultanlı öğrencilerin sorularına cevap vermek ve onları doğru yönlendirmek adına çalışıyor. Sabah saat 10:00 akşam saat 18:00 arasında hizmet veren rehber öğretmenler 2-13 Temmuz 2018 tarihleri arasında Eyüpsultan Camii meydanındaki tercih çadırında öğrencileri ve velileri ağırlıyor.


Başkan Yardımcısı Koçer de ziyaret etti


Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Turan Koçer, öğrencilerin fikir alış verişinde bulunduğu LGS Tercih Çadırı’nı ziyaret etti. Burada öğrencilerle bir müddet sohbet eden Koçer, tecrübelerini aktardı.




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