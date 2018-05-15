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15 Mayıs 2018 23:03

Eyüp Sultan’da ilk teravih heyecanı

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı tüm yurtta olduğu gibi İstanbul’da eda edildi.

Eyüp Sultan’da ilk teravih heyecanı

15 Mayıs 2018 23:03

Eyüp Sultan Camii’nin Ramazan’ın ilk teravih namazı ise havadan görüntülendi.


Onbir ayın sultanı Ramazan ayının gelişi ile birlikte ilk teravih namazı İstanbul’da da eda edildi. 7’den 70’e birçok vatandaş Eyüp Sultan Camisine akın ederek cami avlusunu doldurdu. Teravih namazı sırasında drone ile havadan çekilen görüntülerde caminin eşsiz güzelliği akşam ışıklandırması ile taçlandırıldı. Kimi vatandaşlar ellerini semaya kaldırıp dua ederken, kimileri de Eyüp Sultan Hazretleri’nin kabrinin yanına gelerek bol bol dua etti.


Eyüp Sultan Camisinde ilk teravih namazını kılmak için gelen Ali Canbey, “İnşallah bu Ramazan bütün Müslümanlar için hayırlı olur ve birlik ve beraberliklerine vesile olur. Rabbim devletimize ve milletimize zeval vermesin” dedi.


Eyüp Sultan Camisine dua etmek için gelen Mina Tuna, “Tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Önce sağlık diliyorum. Ondan sonra rabbime sığınıyorum” diye konuşurken, Ayşe Çimen ise, “Çok mutluyum, şükürler olsun bu günlere kavuştuk. Kurban olduğumu Allah Filistin’deki şehit olan din kardeşlerimize rahmet eylesin” şeklinde konuştu.




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