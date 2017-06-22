Eyüp Sultan’daki Kadir Gecesi coşkusu havadan görüntülendi

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi dolayısıyla tüm yurtta camiler dolup taşarken İstanbullular Eyüp Sultan Camiine akın etti. Eyüp Sultan Camii’ne akın eden binlerce kişi teravih namazını burada kıldı. Camiyi hınca hınç dolduran vatandaşlar cami avlusunda izdihama yol açtı. Kur’an-ı Kerim okuyan ve dua eden vatandaşlar, geç saatlere kadar ibadetlerini sürdürürdü.

“Ben buraya ilk kez geliyorum

Eyüp Camii’ne ilk kez geldiğini belirten Hakan Çicek, “Ben buraya bir günlüğüne geldim. İlk defa geliyorum. Ben Samsun Bafra’dan, herkesin buraya gelmesini beklerim. Buraya teravih namazını kılacağız, sahurumuzu yapacağız sonra yola çıkacağız” dedi.

“Niyetimizi yerine getirdiğimiz için mutluyuz”

Esra Karakaş, “Huzurluyuz şu an. Buraya niyetlenip gelmiştik, niyetimizi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Ben Ağrı’dan geldim arkadaşlarımın yanına daha sonra buraya geldik” şeklinde konuştu.

Yaşanan izdiham drone ile havadan görüntülendi

Eyüp Sultan’ı dolduran binlerce kişi drone ile havadan görüntülendi. Havadan çekilen Eyüp Sultan ve çevresinde yaşanan izdiham net bir şekilde görüldü. Binlerce insanın hep birlikte teravih namazı kıldığı görüntülerde eşsiz bir güzellik ortaya çıktı.