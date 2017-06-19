Eyüplü çocuklar yaz tatilini Kefken’de geçirecek

Kamp, farklı yaş gruplarına göre üç ayrı programda düzenlenecek.

Eyüp Belediyesi Yaz Kampı, Kefken’de denizin ve ormanın birleştiği, mavi ve yeşilin bütün tonlarının görüldüğü doğa harikası bir bölgede yar alıyor. Alternatif bir eğitim modeli olarak tasarlanan bin öğrenci kapasiteli kampta, öğrencilerin kişisel gelişimlerine, nitelikli ve donanımlı bireyler olarak yetişmelerine fırsat sağlamak amaçlanıyor.

İzmit’in Kandıra İlçesi’ne bağlı Kefken Köyü’nde 46 dönüm üzerine kurulu Kefken Yaz Kampı, 5 adet 2 katlı evde 16 oda ile 23 adet müstakil olmak üzere toplam 39 odadan oluşuyor. Kamp içinde, yönetim odası, yemekhane, kafeterya, toplantı salonu, psikolojik danışman odası, lobi ve revirden oluşan üç katlı sosyal tesis bulunuyor.

Kampa katılan öğrencilere ve misafirlere daha iyi hizmet vermek ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için, idari amir, öğretmenler, rehber, doktor, hemşire, yemekhane, güvenlik, temizlik personeli ve teknik personel olmak üzere 55 kişi kampta görev yapıyor.

Üç ayrı program halinde gerçekleştirilecek kampa; 3 Temmuz - 7 Temmuz tarihleri arasında orta okul erkek grubu öğrenciler, 8 Temmuz - 12 Temmuz tarihleri arasında lise öğrencisi kız öğrenciler, 12 Temmuz - 16 Temmuz tarihlerinde ise lise öğrencisi erkek öğrenciler katılacak.

Kampta öğrencilere yönelik tiyatro, değerler eğitimi, modern halk dansları, dünya dansları, resim atölyesi, yüzme, basketbol ve voleybol, futbol, geleneksel çocuk oyunları ile satranç gibi bir çok farklı branşta eğitim verilecek. Öğrenciler 4 gün boyunca sanatla, sporla, müzikle ve yeni dostlarla neşeli dakikalar geçirerek; denizden, güneşten, açık havadan bol bol faydalanacaklar. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın da, öğrencilerin heyecanına ortak olmak için kampı ziyaret edecek.

Uzman Hekim Ve Hemşire Kampta 24 Saat Görevde

Kampta olası bir sağlık problemi için de tedbirler alındı. Öğrencilerin sağlık kontrollerini yapmak ve gerektiğinde müdahale etmek için Kefken Yaz Kampı’nda Bir uzman hekim ve bir hemşire 24 saat görev alacak. Kampta, acil müdahaleler için ihtiyaç duyulabilecek her türlü ilaç ve malzemenin bulunduğu bir revir bulunuyor.

Kampta geçen bir gün

Bir pazartesi sabahı ailelerle vedalaşan öğrenciler, otobüslere binerek kampa doğru yola çıkacaklar. Kampta ilk olarak evlere yerleşilecek ve deniz vakti için geri sayım başlayacak. Saat 15:30 olduğunda, deniz saati geldiğinde, başta kampın cankurtaranı, sonra kampın tüm öğretmenleri güvenlik için denizde ve sahilde yerlerini almış durumda bulunacaklar. Saat 17:00 olduğunda ise “Lütfen dondurmalarınızı alın!” anonsu yapılacak. 17:00 - 18:00 arası tatlı rekabetlerin yaşandığı saatler olacak. Öğrenciler sportif branşlarda yapılan turnuvalarda madalya almak için kıyasıya yarışacaklar. Saat 19:00’da akşam yemeği için bir araya gelinecek. Akşam yemeğinden sonra saat 21:00’de amfi tiyatroda toplanılarak ses ve yetenek yarışmaları düzenlenecek, öğretmenlerin müzik, dans, şiir ve halk oyunları performansları seyredilecek. Günün sonunda ise kek ve meyve suyu ikramı yapılacak.