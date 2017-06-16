Eyüplü çocukları dopdolu bir yaz bekliyor

Eyüp Belediyesi’nin gençlere ve çocuklara yönelik düzenlediği yaz okulları başladı.Eyüplü gençler ve çocuklar, belediyenin bu hizmeti sayesinde, yaz boyunca ücretsiz olarak çeşitli sportif faaliyetlerde bulunacaklar, bir yandan spor yaparken, diğer yandan da sosyal çevrelerini genişleterek öz güvenlerini arttıracaklar.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, geleceğimizin teminatı gençlerin ve çocukların sosyal, zihinsel ve bedensel anlamda gelişmelerine katkı sağlamak, enerjilerini doğru yönde kanalize ederek onları başarıya taşımak amacıyla bir çok etkinliğe imza atıyor. Tüm yıl boyunca verilen sportif eğitimlerde gençlere ve çocuklara spor bilincinin, spor ahlakının, spor kültürünün, dostluğun ve saygının aşılanması amaçlanıyor. Bu kapsamda Eyüp Belediyesi olarak, eğitim öğretim sezonu boyunca bilgi evleri, gençlik merkezleri ve Kış Spor Okulları ile devam eden faaliyetler yaz sezonunun başlamasıyla daha da eğlenceli hale geliyor.

Kayıtlar bitmek üzere

3 Temmuz - 26 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı. Eyüplü gençler Bilgi Evleri ve Eyüp Belediyesi Spor Merkezleri’ne giderek kayıtlarını yaptırabiliyor. Yaz Spor Okulları’nda 7-14 yaş arasındaki çocuklar için futbol, basketbol, voleybol, tenis, uzakdoğu sporları, mini golf, yüzme, hentbol ve masa tenisi gibi 10 farklı alanda kurslar verilecek. 12 - 20 yaş arası gruba ise okçuluk, su sporları ve atletizm eğitimleri verilecek. Eğitimler, tamamı akademi mezunu ve profesyonel eğitmenler eşliğinde haftanın altı günü her branşta olacak. Kayıtların başlamasıyla şu ana kadar 3 bin 900 genç Yaz Okulları’na kayıt yaptırdı.

12 Haziran’da Bilgi Evleri Yaz Okulları sezonunu açıldı. Yaz Okulları sadece spor odaklı olmayıp çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra, geleneksel çocuk oyunlarından, değerler eğitimine kadar birçok faydalı etkinlik ile kendilerini hem sosyal hem de kültürel açıdan donanımlı hale getirmesi sağlanıyor.

Çocuklar ayrıca eğitim, etkinlik ve atölyelerde geçirdiği zamanla, faydalı ve önemli bilgilerle donatılıyor. Yaz Okulları’ndaki spor aktiviteleri olarak, futbol, basketbol, voleybol, tenis, uzak doğu sporları, satranç, yüzme, geleneksel çocuk oyunları yer alıyor. Değerler eğitiminde ise; Kuran-ı Kerim, ilm-i hal, siyer, Peygamberler tarihi eğitimleri bulunuyor. Atölye çalışmalarında ise, geleneksel sanatlardan, müziğe, resim ve ebru sanatına kadar pek çok alanda faaliyet yer alıyor. Ayrıca dil atölyesinde de çocuklara Osmanlıca, Arapça, İngilizce dersleri veriliyor. Atatürk Arboretumu, 1453 Panorama Müzesi, Vialand ve Miniatürk gezileri de yaz okullarının faaliyetleri arasında.

Spor eğitimlerinin verileceği merkezler

Bu yıl Yaz Spor Okulları’nda, diğer yıllarda olduğu gibi yine dört farklı noktada eğitim verilecek. Bu merkezler ise şöyle;

Alibeyköy Spor Kompleksi, Göktürk-Kemerburgaz Bölgesi (Şehit Er Sinan Şen Likokulu), Yeşilpınar Bölgesi (Cumhuriyet Ortaokulu), Eyüp Merkez (Eyüp Anadolu Lisesi).