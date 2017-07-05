Eyüplü kadınlar ESKEP ile kazanıyor

Eyüp Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü Eyüp Sultan Kadın Emeği Programı ile üreticiyi ve tüketiciyi bir araya getiriyor. Bu proje ile Eyüp’te ikamet eden kadınların emeklerini değerlendiriliyor. Üretilen ürünlerde belli bir standart oluşturmak ve kaliteyi canlı tutmak adına ESKEP’li kadınlara bu konularda bir çok kurslar veriliyor. Bu kurslarda iğne oyası, otantik takı, aşçılık, kuaförlük, el sanatları gibi bir çok branşta dersler veriliyor. Halk eğitim ile ortaklaşa verilen kursların sonunda eğitimini tamamlayan kadınlara sertifika verilerek aynı zamanda da yeni ufuklar açılmış oluyor. Eyüplü kadınlar bu kurslarda verilen eğitimler neticesinde ürettikleri ürünleri belirli bir kalite ile insanların beğenisine sunarken, ailelerine ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla “Benim emeğim” diyebilecekleri ürünlerin satışına imkan sağlanıyor. ESKEP’li kadınların ürettiği yelekler, patikler, çantalar, cüzdanlar, başörtüleri, takılar ve daha birçok ürün Eyüp Tarihi Oyuncakçılar Çarşısı’nda bulunan stantta satışa sunuluyor. Çeyizlik özel tasarım ürünlerin de bulunduğu stant, yaklaşık olarak 420 ihtiyaç sahibi kadının ürünlerine yer veriyor.

"Yaptığımız çalışmaların amacına ulaştığını görmek bize şevk veriyor"

Projeyle ilgili olarak konuşan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın: “Hanımların el işlerindeki becerileriyle para kazanmaları ve aile bütçelerine katkıda bulunmaları bizleri memnun ediyor. Var olan iş gücünün ortaya çıkmasına vesile oluyoruz. Yaptığımız çalışmalar toplumun tamamını kapsasa da özellikle kadınlara ve çocuklarımıza yönelik ayrıcalıklar tanıyoruz. Burada kadınlarımızın emeğini değerlendirdiğini, evine katkı sağladığını görmek ve buna vesile olmak bizim için ayrı bir mutluluk. Yapılan her çalışmanın amacına ulaştığını görmek bizim şevk ile hizmet etmemizi sağlıyor” şeklinde konuştu.

Bizlere bu fırsatı sunan Başkanımız Remzi Aydın’a çok teşekkür ederim

Kurulduğu ilk günden beri ördüğü bebek yelekleri stantta satılan Reyhan Katrak, “İlk zamanlarda çok ihtiyacım vardı, ördüğüm yeleklerin burada satılmasıyla geçimimi sağlıyordum, şimdi durumum düzeldi ancak bakmakla yükümlü olduğum bir aile var. Onların çocuklarını okutmasına katkıda bulunmak için ürünlerimi buraya vermeye devam ediyorum. Bu hizmetten çok memnunum ve bizlere bu fırsatı sunan Başkanımız Remzi Aydın’a çok teşekkür ederim” diye konuştu.