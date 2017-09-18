Eyüplü öğrenciler dersbaşı yaptı

Okula yeni başlayan öğrenciler büyük heyecan, üst sınıflardaki öğrenciler ise okullarına ve arkadaşlarına kavuşmanın sevincini yaşadılar.

Yurt genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen ders başı yaptı. 2017 - 2018 Eğitim Öğretim yılının başlaması nedeniyle Eyüp Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda bir tören düzenlendi.

Törene Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ile birlikte AK Parti Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü, kamu kurumlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda veli katıldı.

Törende öğrenciler ilköğretim haftası ile ilgili şiirler okudu, öğretmenler ise konuşmalar yaptı. Minik öğrencilerin okuduğu birbirinden güzel şiirler büyük beğeni kazanırken, halk oyunları gösterisi de uzun süre alkış aldı.

“Eğitim kalitemiz yükseliyor”

Törende kürsüye gelen Başkanı Aydın; “Eyüp’te gerek fiziki imkanlar, gerek eğitim kalitesi açısından son yıllarda yükselen bir grafik var. Eğitim kalitemiz gerçekten yükseliyor. Yetenekli, kapasitesi olan çocuklarımız açığa çıkıyor ve başarılar geliyor. Herşeyden önemlisi çocuklarımızın 15 Temmuz’u, Milli birliğimizi, Milli beraberliğimizi ihtiva eden önemli günlerimizi, tarihimizi unutmamaları, onları hatırlamaları ve kuvvetli bir şekilde yaşamaları gerekiyor.” dedi.

“Destek vermeye devam edeceğiz”

Belediye olarak geçen sene olduğu gibi okullara, eğitime destek vermeye, onların yanında olmaya devam edeceklerinden de bahseden Başkan Remzi Aydın; “Her okulumuza ortalama 2 tane temizlik görevlisi veriyoruz. Ayrıca okullarımıza temizlik malzemesi veriyoruz. Her türlü bakım, onarım ve tamir gibi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. İnşallah Eyüp’te eğitim yükselen grafikle devam edecek. Eyüp, İstanbul’un yükselen değeri olacak. Bu vesileyle yeni öğretim, öğretim yılının hayırlar ve bereketler getirmesini temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

İlk dersin konusu 15 Temmuz oldu

Törenin ardından 4E sınıfına giren Başkan Aydın, ilk derste öğretmenlik yaptı ve öğrencilere 15 Temmuz’u anlattı. Sınıfta önce öğrencilere 15 Temmuz ile ilgili sorular soran Başkan Aydın, sonrasında şunları aktardı; “Eğer 15 Temmuz olsaydı muhtemelen buralar yıkılmış olacaktı, millet büyük bir kavga içerisinde olacaktı, birbirini öldürüyor olacaktı. İnşallah bir daha öyle şeyler yaşanmaması için derslerimizi güzel güzel çalışacağız, 15 Temmuz’u, 15 Temmuz’da bizim için şehit olan en başta Ömer Halisdemir gibi 250 şehidimizi unutmayacağız.”

Başkan Remzi Aydın, sonrasında miniklere ders kitaplarını dağıttı.