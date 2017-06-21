Eyüplüler sahurda buluştu

Sahurda bir konuşma yapan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın; “Bu sene Ramazan konseptimizi birlik ve kardeşlik üzerine bina ettik. Birliğimiz, kardeşliğimiz güçlensin, pekişsin istedik, inşaallah bu amacımıza ulaşmışızdır” dedi. Başkan Aydın konuşmasının sonunda ise tüm vatandaşların Kadir Gecesi’ni ve Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede dev iftar sofraları kurdurdu. Kurulan gönül sofralarında bir araya gelen Eyüplüler dostluk, kardeşlik içerisinde oruçlarını açtılar. Eski Ramazanlarda olduğu gibi; komşuluk ilişkilerinin pekiştiği, mutlu ve huzur içerisinde gerçekleşen iftarlarda hep birlikte eller semaya kalkarak İslam aleminin huzuru ve barışı için dualar edildi.

Bu iftar sofralarından biri de Rami’de kuruldu. Başkan Aydın da iftarını Rami Mahallesi sakinleri için kurulan gönül sofralarında yaptı. Ramililerle birlikte oturarak orucunu açan Başkan Aydın daha sonra Rizeliler’in organize ettiği iftar programına katıldı.

Ramazan’ı dev sahur sofrasından uğurladılar

Ramazan’ın bitimine bir kaç gün kala Eyüp Belediyesi tarafından dev sahur sofrası kuruldu. “Ramazan-ı Şerif” kurulan bu dev sahur sofrasından dualarla uğurlandı. Dünyanın dört bir yanından gelerek Eyüp’te kurulan sahur sofrasında buluşan müslümanlar ellerini semaya açarak huzur ve sağlık dolu bir yıl geçirmeleri, bir sonraki Ramazan-ı Şerif’e ulaşmaları için dua ettiler. AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, AK Parti Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç ve AK Parti Eyüp İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Sultan Karal’ın da katıldığı sahur programında İslam alemine barış ve mutluluğun gelmesi, İslam coğrafyasında dökülen kanın son bulması, müslüman kardeşlerimizin gözyaşlarının dinmesi için de dualar edildi.

“Ensar olmaya devam edeceğiz”

2 bin kişinin katıldığı sahur programında yaptığı konuşmada, ülkemizde özellikle bu son dönemde birliğe ve kardeşliğe çok ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Başkan Remzi Aydın şunları söyledi: “Maneviyatıyla, yardımlaşmasıyla, birliğiyle, kardeşliğiyle çok dolu dolu, çok coşkulu bir Ramazan’ın da sonuna geliyoruz. Bu sene Ramazan konseptimizi birlik ve kardeşlik üzerine bina ettik. Birliğimiz, kardeşliğimiz güçlensin, pekişsin istedik, inşaallah bu amacımıza ulaşmışızdır. Bu akşam binlerce insanımızın katılımıyla Eyüp Sultan’ın sahilinde, Ebu Eyyüb El Ensari hazretlerinin dizlerinin dibinde geleneksel “Büyük Eyüp Sultan Sahuru”muzu gerçekleştirdik. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Ramazan’da olduğu gibi Ramazan’dan sonra da Eyüp’te birliğimizi, beraberliğimizi her daim diri tutmaya gayetlerimizin, çalışmalarımız, projelerimiz devam edecektir. Eyüp’ümüzü “Huzur Başkenti” olma yolunda emin adımlarla ilerleteceğiz. İnşaallah gelecekte de daha güzel projelerle, daha güzel çalışmalarla her geçen gün yıldızı parlayan Eyübümüze hizmetlerimize devam edeceğiz. Eyüplülere ve Eyüp dışından gelen herkese ensar olmaya devam edeceğiz”

Vatandaşların Kadir Gecesi’ni ve bayramını tebrik etti

Konuşmasının sonunda ise tüm vatandaşların Kadir Gecesi’ni ve Ramazan Bayramı’nı kutlayan Başkan Aydın, “Elbette Kadir Gecesi bir arınma gecesi, herkesin kendini muhasebeye çektiği bir gece. Ben Kadir Gecemizin her birimize mübarek olmasını, bereketli olmasını temenni ediyorum. İnşaallah her bir vatandaşımız Ramazan’dan murad edilen kazanımlarını elde etmiş mümin kul olarak bayrama erişir. Daha güçlü bir ümmet, daha güçlü millet olma yolunda, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da pekiştirmiş olarak yaşamımıza devam edelim diyorum. Herkesin Kadir Gecesi’ni ve Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” dedi.