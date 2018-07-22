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22 Temmuz 2018 10:35

Eyüpsultan Belediye Başkanı Aydın’dan tapu sorunu hakkında açıklama

Pirinççi köyünde yaşanan tapu sorunu hakkında açıklamada bulunan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Pirinççi köyünde 309 ve 312 parsellerinin imara açılabileceğini vurgulayarak, Kasım ayı itibarıyla 309 ve 312 parsellerinin askısının kalkacağını söyledi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Aydın’dan tapu sorunu hakkında açıklama

22 Temmuz 2018 10:35


Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Pirinççi köyünde yaşanan tapu sorunu hakkında açıklamada bulundu. Başkan Remzi Aydın, Pirinççi köyünde 309 ve 312 parsellerinin imara açılabileceğini vurgulayarak, Kasım ayı itibarıyla 309 ve 312 parsellerinin askısının kalkacağını söyledi.



"Şu anda askıda ancak Kasım ayı itibari ile askısı bitecek"


Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Pirinççi köyünde 309-312 parseller dediğimiz alanlar için bir çalışma yapıldı. Şu anda askıda ancak Kasım ayı itibari ile askısı bitecek. Çalışma neticesinde çok büyük bir alan ormandan çıkarıldı. İnşallah o tutanaklar kesinleştiği zaman da 2B alanları çıkacak buralar" ifadelerini kullandı.



“Çok önemli bir engeli aştığımızı düşünüyorum”


Önümüzdeki yılın ortalarında ruhsatları vermeyi hedeflediklerini belirten Başkan Remzi Aydın, şunları kaydetti:


“309 ve 312 parselden bahsediyorum, dolayısıyla bu askı da kesinleştikten sonra, 2B çıktıktan sonra da vatandaşımız tapularını alabilecek. Akabinde biz de plan yapacağız ve imara açılacak. Doğal ve normal yerleşim sistemine geçecek. Dolayısıyla çok önemli bir engeli aştığımızı düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki yılın en geç ortalarında vatandaşımıza, orada tapulu, imarlı inşaat ruhsatları vermeyi hedefliyoruz.”




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